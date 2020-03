Diletta Leotta ai fornelli, ma ai fan non sfugge un dettaglio

Non solo selfie con le mascherine sui social. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo stanno vivendo, più o meno come il resto di tutti noi, l’emergenza da coronavirus. Così un po’ tutti stanno cercando di attenersi alle restrizioni consigliate dal Governo.

Tra loro, anche la bellissima Diletta Leotta che ha scelto di restare in casa. Così qualche giorno fa, aveva condiviso uno scatto per caricare la sua città d’adozione, Milano, alle prese con il diffondersi del Covid-19. "MilanoNeverStops" , questo il messaggio di speranza e coraggio scelto della bella conduttrice.

Sta di fatto però che, anche lei, come tanti altri italiani è costretta a rinchiudersi in casa e limitare uscite e interazioni umane allo stretto necessario. Tuttavia, alcuni siti web hanno stilato una lista di attività da fare in casa per non farsi sopraffare dalla noia in questo stop forzato dal coronavirus. Guardare le proprie serie televisive preferite, fare del sano allenamento, iniziare a studiare una nuova lingua, giocare a carte e persino socializzare con gli altri – rigorosamente però attraverso le video chat.

La scelta di Diletta Leotta è però ricaduta sulla cucina. Da buona italiana quale è, la regina di Dazn ha voluto approfittare di questo periodo per il recupero della manualità in cucina, della scelta degli ingredienti e della ricerca di nuovi gusti e sensazioni che sappiano contrastare lo stress derivante da questa difficile situazione. Così, nell’ultimo post che lei stessa ha condiviso su Instagram, la vediamo alle prese con i fornelli mentre si inquadra dall’alto e scatta un selfie. "Questa sera cucino" , scrive la bella Diletta ad accompagnamento del post. Non manca poi anche il tag #iorestoacasa, la campagna social degli artisti che invita soprattutto i più giovani, che potrebbero avere atteggiamenti più imprudenti, a adottare comportamenti in grado di tutelare la salute di tutta la popolazione.

Con quasi 500mila like, il post ha riscosso molto successo su Instagram e in molti si sono complimentati con la Leotta per il buon esempio che sta dando. "Brava!" , "Complimenti Diletta, bella e responsabile!" , "Un grande esempio, ma soprattutto buon appetito!" , si legge tra i commenti lasciati dai suoi fan in fondo al post. Qualcun altro però nota dell’incoerenza nel suo comportamento visto che, fino a pochi giorni fa, Diletta Leotta si trovava in montagna sulla neve. "In montagna però ci sei andata la settimana scorsa" e "Due mesi che sei in giro... Una sera a casa non ti fa male" , scrive più di qualcuno con tono sarcastico. Un altro utente, invece, con un po' di malizia le chiede: "E dopo cena?" . E, infine, un chiaro riferimento legato al diffondersi del virus: "Se ti vede il Coronavirus diventa benevolo" .

