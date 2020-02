Diletta Leotta: "La bellezza capita", ma il web si infiamma: "Anche il chirurgo"

Il monologo di Diletta Leotta sulla bellezza e sul merito è stato uno dei momenti riflessivi della prima serata del Festival di Sanremo. La Leotta ha portato sul palco dell'Ariston il tema del fascino femminile troppo spesso al centro dei luoghi comuni. " La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui ", ha esordito la conduttrice sportiva, prendendosi la scena dell’Ariston per alcuni minuti. Una riflessione, a tratti autoironica, che però non è stata apprezzata da tutti. Dopo il suo intervento, infatti, sul web si è scatenata una vera e propria polemica.

Diletta Leotta non è nuova a finire nel mirino della critica per i presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta nel corso degli anni. La collega e giornalista sportiva Paola Ferrari è stata una delle prime a criticarla aspramente, nel corso degli ultimi mesi, sostenendo che: " forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo ”. Il suo monologo sanremese ha riportato l'attenzione là dove è sempre stata, sulla sua bellezza naturale o meno, surriscaldando gli animi del popolo dei social network. Dopo la sua riflessione sul web si sono moltiplicati i commenti ironici: " Però adesso parlare di bellezza naturale..a Dilè, su...daje...ma chi ti crede?" , " A proposito del 'tempo' invece di andare avanti poteva andare indietro per essere più credibile" , " Esattamente come il fratello chirurgo: capita! ". D’altronde fan e follower lo sanno bene: il chirurgo Diletta Leotta lo ha in famiglia ed è suo fratello Mirko Manola.