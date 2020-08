Discussione a Taormina tra Chiofalo e Fiordelisi. "Lui ha pianto, lei si è presa a capelli con un'amica"

Serata movimentata per Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo a Taormina, dove i due si trovano per una vacanza. A raccontare i fatti è Deianira Marzano, che ha raccolto le testimonianze di alcuni suoi seguaci che ieri sera si trovavano nella stessa zona della coppia. I due sono finiti nell'occhio del ciclone esattamente un anno fa dopo una rottura turbolenta per un presunto tradimento compiuto da Chiofalo ai danni della sua fidanzata. Ci è voluto qualche mese perché lei lo perdonasse e ora i fan temono che la coppia possa attraversare un nuovo momento di crisi.

C'è aria di crisi tra Chiofalo e la Fiordelisi, ho appena incontrato Chiofalo per le strade di Taormina molto triste. Abbiamo chiesto una foto ma ci ha liquidati con un 'scusate ma non sto tanto bene

litigato pesantemente

So che nel ristorante la Fiordelisi si è presa a capelli con una ragazza amica, che era in vacanza con loro

Tuttavia, stavolta pare che il forte nervosismo di quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla serata estiva nella splendida cornice di Taormina non sia riconducibile a una lite nella coppia. Tutto nasce da un messaggio che qualcuno presente nella cittadina ha mandato a Deianira Marzano in piena notte: "'". Il drama notturno viene confermato da Antonella. L'influencer ha detto a Deianira in privato di aver "" con Francesco. I fan della coppia hanno dovuto aspettare questa mattina per avere maggiori notizie, fornite con solerzia dalla Marzano: "". Deianira fa il nome della ragazza con la quale Antonella avrebbe litigato, aggiungendo che sono dovuti intervenire gli uomini della sicurezza per dividerle e farle uscire. Pare che nel suo triste vagabondare notturno a Taormina dopo la litigata con la fidanzata, Chiofalo sia stato anche visto piangere.