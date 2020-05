Il dramma di Bisio durante il lockdown: "Ho perso mia madre, non so se c'entrasse il Covid"

Quando Conte ha parlato degli artisti " che ci fanno tanto divertire ", scatenando le polemiche più accese nel mondo dello spettacolo, forse pensava anche a Claudio Bisio. Ma l'attore comico genovese durante la pandemia non ha avuto molta voglia di ridere e di far ridere. È stato colpito da un grave lutto, ha attraversato momenti difficili e ha dovuto interrompere tutti i lavori che fin lì stava realizzando. Progetti importanti in corso di esecuzione e altri pronti a partire, interrotti a causa del Covid. Il mondo dello spettacolo, inteso come quello dei teatri e degli eventi, è al collasso. Gli artisti sono in difficoltà e con loro anche tutti i lavoratori che permettono la realizzazione degli spettacoli. Per aiutare i colleghi, Claudio Bisio sarà il mattatore di una serata speciale di Zelig in modalità anti-covid e ha dato al Corriere della Sera il suo personale punto di vista sulla vicenda.

Quando è scattato il lockdown, Claudio Bisio stava girando una fiction per Mediaset/Amazon tratta dal film di successo Tutta colpa di Freud. Le riprese sono state interrotte a due settimane dalla fine, non si sa quando riprenderanno e soprattutto in che modo. L'attore comico ha fatto la quarantena insieme a suo figlio di 22 e non nega che ci siano stati per lui momenti di depressione più o meno marcata, momenti di sconforto. " Alcune giornate ero depresso, altre meno. Certi giorni arrivavo a sera e non sapevo neanche come c’ero arrivato ", ha detto Bisio, che in piena pandemia ha perso sua madre.

Era il 4 aprile, l'anziana donna aveva 90 anni e Claudio Bisio, in accordo con sua sorella, ha deciso di non portarla in ospedale nei suoi ultimi giorni di vita. " Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale ", ha ammesso l'attore, che ha provato sulla sua pelle una delle tante atrocità di questa pandemia: " Io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia. " L'attore ha trascorso la sua pandemia sulle due ruote, in casa, guardando i film da giudicare per i David di Donatello. " Venivo da 2 anni molto intensi, mi sono detto: ma si dai, sto in casa, c’è qui con me anche mio figlio di 22 anni, facciamo la pasta fatta in casa. Dopo un paio di settimane cominciava a pesarmi ", ha ammesso l'attore, pronto a tornare con un progetto benefico.

Claudio Bisio è uno di quegli artisti che si è dovuto fermare, si è dovuto arrendere al coronavirus perché il suo lavoro è prevalentemente nei teatri e i teatri adesso sono chiusi. Ha abbracciato immediatamente la proposta del primo Zelig Covid Edition, che verrà trasmesso sulla piattaforma natlive.it. Dalle 18 a mezzanotte, il 30 maggio, Claudio Bisio condurrà a distanza insieme a Vanessa Incontrada per gestire gli oltre 300 comici che si susseguiranno per regalare qualche sorriso ma, soprattutto, aiutare chi è in difficoltà.