Il dramma del ballerino di Amici: "A 13 giorni dal parto mio figlio è finito in terapia intensiva"

" Charlotte ed io abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando, che questa condivisione possa essere d'esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro ". Con queste parole Kledi Kadiu ha raccontato il difficile percorso, che sta affrontando con la sua famiglia in seguito a una brutta infezione, che ha colpito il suo secondogenito Gabriel a pochi giorni dalla nascita.

Il bambino è nato il 29 agosto 2021, ma Kledi e la compagna Charlotte Lazzari hanno trovato il coraggio di svelare quanto stanno vivendo solo oggi su Instagram: " A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite ". Si tratta di una grave infezione del sistema nervoso, che colpisce meningi ed encefalo, provocata da virus o batteri e che, nella maggior parte dei casi, lascia strascichi a livello neurologico. Da quel momento sono passati sei mesi nei quali il piccolo Gabriel ha combattuto la sua battaglia per la vita.

"Un calvario ", lo ha definito Kledi, che ha messo a dura prova la famiglia: " Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l'audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto". Il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese e mezzo e dopo una serie di esami è potuto tornare a casa con i genitori. Un ritorno tutt'altro che facile: "Eravamo consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo. Abbiamo intrapreso fin da subito un percorso di riabilitazione precoce, che ci ha permesso di capire fino in fondo come aiutare nostro figlio al meglio attraverso il gioco e la stimolazione finalizzata. Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuroplasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell'amore come miglior stimolo all'apprendimento ".