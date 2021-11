Dramma a Uomini e donne, morto ex tronista di 39 anni

Grave lutto per gli appassionati di Uomini e donne. L'ex cavaliere del trono over Riccardo Francesco Ravalli è morto a 39 anni a causa di un incidente stradale. L'uomo, nato a Catania, da tempo risiedeva in Toscana in provincia di Pistoia. Il programma di Maria De Filippi gli aveva dato la possibilità di corteggiare la dama Daniela Di Napoli ma tra i due la realazione non era mai del tutto nata. C'era stato un avvicinamento, che però si era concluso rapidamente e tra i due non era mai davvero scoccata la scintilla.

Riccardo Francesco Ravalli ha perso la vita in uno scontro sull'autostrada del Brennero, non distante dal casello di Reggiolo-Rolo, in Emilia Romagna. L'ex cavaliere era alla guida di un furgone che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un mezzo pesante che viaggiava davanti a lui. Ravalli procedeva lungo la corsia nord e il tamponamento, forse anche a causa della velocità sostenuta, è stato particolarmente violento. A nulla è valso l'intervento del 118, accorso sul posto anche con un elicottero proveniente da Parma, che purtroppo non ha potuto dare altro che constatare il decesso dell'ex cavaliere. Nell'impatto, il conducente del mezzo che procedeva davanti al furgone di Ravalli è rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diversi minuti per estrarre Ravalli dalla cabina del suo furgone, che dopo l'impatto si è trasformato in una trappola di lamiere. Per la Gazzetta di Mantova, l'ipotesi più probabile è che l'ex cavaliere di Uomini e donne sia rimasto vittima di un malore o di un colpo di sonno mentre era alla guida. I vigli del fuoco l'hanno estratto senza vita dall'abitacolo.