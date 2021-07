Due settimane per innamorarsi, così Grant e la Bullock salvarono New York dopo il crollo delle Torri Gemelle

Due settimane per innamorarsi è il film che andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4 e che vede come protagonisti Hugh Grant e Sandra Bullock, due attori di Hollywood che sono diventati famosi per essere i volti della "classica" commedia romantica, genere di cui Due settimane per innamorarsi è un esempio perfetto. Tuttavia la pellicola non ha avuto solo il merito di intrattenere gli appassionati del genere, ma ha svolto anche una funzione "sociale" per la città di New York.

Due settimane per innamorarsi, la trama

George Wade (Hugh Grant) è un don giovanni incallito, alla guida della ricca azienda di famiglia insieme al fratello maggiore. Quando quest'ultimo lo mette di fronte alla necessità di trovare un avvocato qualificato e non una semplice bionda da portarsi a letto, George non può immaginare che il ruolo verrà occupato da Lucy Kelson (Sandra Bullock). Lucy è un'attivista dei diritti, impegnata socialmente e contraria a tutto quello che la Wade rappresenta, soprattutto da quando l'azienda punta a distruggere il suo luogo preferito, il Community Center. Ed è proprio per salvare questo luogo della sua infanzia che la donna accetta di lavorare per George.

Tuttavia il rapporto lavorativo non va affatto bene, dal momento che George si approfitta della disponibilità di Lucy, chiamandola a ogni ora del giorno e della notte e spesso per motivi che non hanno nulla a che vedere con il lavoro, ma solo con l'egocentrismo dell'uomo. La situazione è talmente invivibile che Lucy, alla fine, decide di licenziarsi, dando due settimane di preavviso: peccato che, proprio in quei quattordici giorni, la donna si renderà conto di che quello che prova per George.

Così Hugh Grant e Sandra Bullock hanno aiutato la città di New York

Per quanto riguarda il genere della commedia sentimentale nell'industria cinematografica c'è sempre stato un pregiudizio ben radicato, per cui si tratterebbe di un genere "minore", che non ha nessun peso se non quello di intrattenere un pubblico un po' superficiale per un paio d'ore e che non ha dunque la valenza artistica di altri prodotti della settima arte decisamente più impegnati. Un assunto che Due settimane per innamorarsi ha smontato, mettendo bene in chiaro come anche un genere ritenuto superficiale possa fare la differenza. Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, quando Due settimane per innamorarsi era ancora nella fase di pre-produzione l'idea era quella di girare il film interamente a Toronto, in Canada. Questo perché i costi di produzione, nella città canadese, hanno un prezzzo nettamente più basso.

Tuttavia Sandra Bullock - che in Due settimane per innamorarsi ricopre anche il ruolo di produttore - si "impuntò" asserendo che un film su New York doveva essere necessariamente girato tra le strade affollate della Grande Mela. Alla fine l'attrice riuscì ad avere la meglio e così il film venne girato a New York. Le riprese durarono diciassette settimane e con esse il film riuscì a restituire allo spettatore la vera New York. La scelta di Sandra Bullock si mostrò senz'altro azzeccata perché Due settimane per innamorarsi - tanto per le riprese quanto per la successiva uscita al cinema - aiutò l'economia della città di New York a riprendersi dal colpo terribile dato dall'attacco alle Torri Gemelle nel settembre 2001. Con lo spettro del terrorismo ancora per le strade, la commedia con Hugh Grant e Sandra Bullock non solo rappresentò davvero una valvola di sfogo per i newyorkesi, ma aiutò concretamente a far fiorire di nuovo l'economia. Il risultato fu così incredibile che, in onore del cast e del reparto tecnico del film, che tanto erano stati d'aiuto alla città colpita dagli attacchi dell'11 settembre, l'11 dicembre 2002 venne nominato il Two Weeks Notice Day (dal titolo originale del film) dall'allora sindaco di New York.