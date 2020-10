E adesso scoppia il caos a Londra Lo "schiaffo" terribile alla Regina

Scoppia il caos a Buckingham Palace. Secondo quanto è trapelato da un’indiscrezione di Vanity Fair, pare che ci siano diverse tensioni tra la Regina Elisabetta e il Principe Harry. Qualche settimana fa in rete è cominciata a circolare una notizia in cui la sovrana avrebbe chiamato il nipote prediletto a rapporto, imponendo il suo arrivo a Londra al più presto. Le fonti interne (ma non ancora confermate) avevano rivelato che a questo incontro privato non sarebbe stata invitata Meghan Markle. Questo perché, sul banco c’erano troppi problemi personali su cui discutere. Come i lavori di ristrutturazione al Frogmore Cottage, che dovrebbero essere a carico del Principe Harry e di Meghan, ma anche l’attivismo politico dei Sussex, i quali in una video intervista si sarebbero schierati a favore del candidato Biden per le imminenti elezioni presidenziali. Sulla vicenda, però, ci sarebbe un colpo di scena.

Da quel che sembra, il Principe Harry non avrebbe nessuna intenzione di volare a Londra e parlare con la nonna, chiedendo di posticipare l’incontro a dopo le feste natalizie. È stata l’esperta Katie Nicholl a lanciare l’indiscrezione che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. La giornalista conferma però che non ci sarebbero attriti tra il principe e la sovrana, almeno per il momento. Pare che il rifiuto di Harry sia legato principalmente alla pandemia da Covid-19. L’ex duca pare che voglia restare in America ancora per qualche mese ed evitare spostamenti, visto che in Inghilterra il virus è tornato più irruente che mai. Per la sua salute e quella di Meghan e di Archie, il Principe avrebbe parlato con Elisabetta chiedendo di posticipare l’incontro così urgente.

Voci interne di palazzo, però, fanno sapere che la Regina sarebbe delusa dalla richiesta di Harry e in molti ipotizzano che dietro tutto questo possa esserci lo zampino di Meghan. La Marke infatti sarebbe lei stessa molto delusa dalla sovrana per non essere stata invitata all’incontro e, per questo motivo, avrebbe spinto il Principe Harry a non recarsi a Londra. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, ma Nicholl fa sapere che "tutto può essere possibile" quando si tratta degli ex duchi di Sussex. Sta di fatto che per il nipote di Elisabetta questo potrebbe essere il secondo Natale lontano da casa. Già lo scorso anno, con lo spettro della Megxit, la coppia reale era fuggita a Los Angeles, oggi vista la situazione sanitaria, i due potrebbero restare in America ancora per molto tempo. Su tutte il resto, non resta che attendere gli sviluppi.