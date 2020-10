La Regina chiama a Londra Harry. Ma non vuole Meghan Markle

Altri problemi si profilano all’orizzonte per la famiglia reale inglese. E ancora una volta al centro della bufera sono finiti gli ex duchi di Sussex. Lontani anni luce da Londra e tutti dai rigori di palazzo, ora vivono a Los Angeles in attesa di poter riprendere a pieno ritmo tutte le attività e tutte le iniziative che sono state messe in pausa a causa della pandemia da Covid-19. Il Principe Harry insieme a Meghan, anche se appare ancora visibilmente impacciato e ingessato nelle prime video-conferenze da ex principe, sta cercando di riannodare i fili della sua vita. Ma non è facile, perché secondo quanto è trapelato in rete, la Regina avrebbe convocato il nipote a Londra per una questione molto spinosa, che sta creando diversi malumori in famiglia.

Tra poche settimane dovrebbe svolgersi un colloquio privato tra il Principe Harry e la Regina per cercare di mettere una parola fine a tutta la questione legata alle spese della ristrutturazione del Frogmore Cottage, la tenuta dei due duchi in cui hanno vissuto per poco meno di un anno prima della Megxit. Un colloquio però a cui è stato invitato solo il Principe. Meghan non è stata inclusa perché, come riportano le fonti, pare che la Regina abbia tutte le intenzioni di parlare con il nipote senza che la Markle possa intervenire. L’invito è arrivato come una doccia fredda ai due ex duchi. Da quel che sembra il personale del Cottage è molto adirato con il Principe perché, ad oggi, ancora non si conoscono le disposizioni per i nuovi lavori di ristrutturazione e, soprattutto, chi dovrà pagare la fattura. Anche se in molti riferiscono che saranno proprio i duchi a farlo. A Palazzo si vocifera che la Sovrana sia molto adirata con il nipote e pare che abbia tutte le intenzioni di vederci chiaro nella situazione. Ma la vicenda ha un colpo di scena.

Altri fonti ben più informate rivelano una motivazione ben diversa. La sovrana avrebbe chiesto un colloquio per parlare di politica. I duchi, infatti, di recente si sono esposti pubblicamente contro le politiche di Trump e appoggiando l’operato di Biden alle prossime elezioni presidenziali. Anche Harry come Meghan ha appoggiato lo sfidante e la Regina non avrebbe digerito questa esposizione mediatica del nipote. Il Principe, infatti, secondo la legge britannica, è ancora un cittadino inglese e non disponendo un passaporto americano non può ancora esporsi pubblicamente in faccende politiche. L’appello della Regina è pino di ira. Non resta che attendere gli sviluppi.