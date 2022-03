Cosa c'è dietro i soldi di Di Caprio per l'esercito ucraino

Gli appelli alla pace da parte delle star di Hollywood non erano certo mancati. Ma le parole di solidarietà, mentre è in corso una guerra, non sono poi così risolutorie. Servono a poco. Così, tra le celebrità dello showbiz americano c'è chi ha deciso di andare oltre i facili discorsi e di sostenere economicamente la resistenza ucraina. Lo ha fatto, nello specifico, Leonardo Di Caprio: l'attore premio Oscar ha infatti donato ben 10 milioni di dollari alle forze armate di Kiev. Una cifra consistente che, con ogni probabilità, servirà a sovvenzionare gli sforzi bellici anti-russi e gli aiuti umanitari ai civili travolti dalla dramma del conflito.

A riportare la notizia è l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, secondo la quale la somma elargita da Leonardo Di Caprio sarebbe una delle più cospicue arrivate sinora in favore dell'Ucraina. Negli ultimi giorni, nel paese guidato da Volodymyr Zelensky sono arrivati significativi flussi di denaro: la stessa Banca nazionale aveva aperto un conto speciale per la raccolta fondi a sostegno delle forze armate che mettono in atto la resistenza all'invasione. Quello compiuto dall'attore di Hollywood, tuttavia, non è un semplice gesto di solidarietà. Le motivazioni che lo hanno mosso, precisamente, riguardano la sfera privata e affettiva del popolare interprete.

L'attore di Titanic, The Wolf of Wall Street e Revenant (solo per citarne alcuni) ha infatti radici ucraine. La nonna materna, Elena Smirnova, era originaria di Odessa, la città che affaccia sul Mar Nero e che è nelle mire dell'esercito russo proprio per la sua posizione strategica. La donna, morta nel 2008 a 90 anni, aveva un particolare legame con il nipote e divo di Hollywood. Da qui, la decisione di quest'ultimo di sovvenzionare gli aiuti e la battaglia che in queste ore si sta combattendo senza esclusione di colpi.