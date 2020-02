Elena Morali: "Con Daniele e Scintilla una relazione malata, io sono single"

Negli ultimi giorni Elena Morali ha fatto molto parlare di sé in seguito ad un litigio avvenuto fuori da un locale notturno con la polizia e alla presenza di Daniele Di Lorenzo e Scintilla.

La showgirl, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, ha raccontato la sua versione dei fatti sull’episodio e, dopo aver chiesto scusa alle forze dell’ordine che sono intervenute su chiamata di un passante, la Morali ha parlato anche apertamente del suo stato di salute attuale e dei rapporti con l’ex fidanzato e l’amante.

“ Vorrei fare le mie scuse pubbliche alle forze dell’ordine perché vanno rispettate per il lavoro che svolgono verso tutti – ha esordito Elena che, riguardo la lite avvenuta fuori da un locale pubblico, ha spiegato - . Esco da un locale per via di alcuni litigi, perché io non so più gestire la situazione tra Daniele e Scintilla. Esco perché stavo discutendo in generale per stupidate ”. In quel momento, dunque, la Morali ha raccontato di aver avuto un attacco di panico molto forte, tanto da aver pensato di svenire. “ In questi casi o svengo o urlo – ha detto alla d’Urso, aggiungendo - . Esco e urlo. Mi sono sentita toccata perché non ragionavo, non avevo le mie medicine ”.

Elena, infatti, ha fatto sapere di essere in cura da un po’ di tempo e di fare uso di Xanax. A causa di questo attacco di panico, quindi, la Morali avrebbe perso completamente la memoria e degli insulti e delle aggressioni contro la polizia non ha alcun ricordo. “ Sono scesi ed io ho continuato ad urlare e nel cercare di bloccarmi mi hanno messo le mani al collo – ha riportato la showgirl a Domenica Live - . Ho dimenticato tutto, sono andata in ospedale per capire come mai avessi dimenticato una cosa simile ”.

A sostenerla, poi, è intervenuto anche Daniele Di Lorenzo, ospite insieme alla Morali della d’Urso. “ In quel momento potrebbe anche tirare calci ”, ha aggiunto l’uomo, che ha spiegato di essere intervenuto anche quando Scintilla è giunto sul posto per portare ad Elena le medicine di cui aveva bisogno.

E, proprio riguardo la relazione con Daniele e Scintilla, la Morali ha fatto una precisazione che ha lasciato di stucco Barbara d’Urso. “ Io non sto con Scintilla e nemmeno con Daniele. La nostra è una relazione un po’ malata – ha fatto sapere lei - . Non stiamo insieme ma ci teniamo l’uno all’altra. Io mi ritengo single. Ho due persone nel cuore ma non dormo con nessuno ”. In merito al gossip su una sua presunta liaison anche con Luigi Mario Favoloso, poi, Elena ha aggiunto: “ Una terza persona? No, non sono mai andata a letto con nessuno che non fosse Daniele o Gianluca ”.