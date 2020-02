Il video choc di Elena Morali: "La polizia mi ha aggredito". Poi cancella il video

Cosa è successo ad Elena Morali? La showgirl, ex fidanzata del comico Scintilla, ha postato e poco dopo rimosso, una story in cui racconta di essere stata aggredita da un poliziotto, mentre un ladro le stava rubando la macchina. Un fatto questo molto grave che però, da subito, ha sollevato molti dubbi e lati oscuri.

“ Questa è la polizia a Milano - dice la Morali in maniera molto concitata nel video - Quel figlio di puttana lì ( indicando un poliziotto, ndr) - mi ha messo una mano su per il collo, cioè capite? Voi che mi seguite e siete un milione (parlando del numero dei suoi follower, ndr) - mi ha messo una mano sul collo perché una persona mi stava rubando la macchina. Questa è la polizia in Italia". La dichiarazione registrata e postata nonostante Elena l’abbia poi ritirata è stata scaricata da molti follower e ha fatto presto il giro del web. Tra le tante persone che l’hanno vista, alcuni hanno segnalato e raccontato però, una storia diversa da quella raccontata da Elena.

Alcune persone che si trovavano in centro a Milano proprio quando è accaduto il fatto non parlano di un ladro che volesse rubare l’auto, piuttosto di un’intervento della polizia chiamata per sedare un discussione dai toni molti accesi tra Elena e un ragazzo (alcuni raccontano si trattasse di un suo ex). Intervenuta la polizia, sempre secondo alcune fonti, Elena si sarebbe molto arrabbiata proprio con i poliziotti. In tutto questo sarebbe intervenuto anche l’ex fidanzato Scintilla e i toni si sarebbero ancora più accesi fino a che i due non sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso. Ovviamente, non ci sono al momento prove di quello che è stato rivelato sopra, che se fosse vero, cambierebbe totalmente le carte in gioco.

Della stessa idea è stato Biagio d’Anelli che per primo ha postato la story di Elena esortandola a chiedere scusa, indipendentemente da cosa sia successo, per le parole dette sulla polizia. “ Io non sono al corrente di cosa sia successo realmente - ci racconta - mi arrivano tanti messaggi di gente che mi segnala le cose. Da oggi pomeriggio, mi sono arrivati tanti video della serata di ieri sera di Elena Morali, dove tutti, forti della mia coerenza, me lo hanno mandato. Io l’ho pubblicato laddove altri non lo avrebbero fatto e ho scritto la mia verità: ‘Pubblico questo video che mi è stato inviato grazie ai follower, che mi auguro non sia vera, ma se fosse vero deve chiedere scusa pubblicamente' ”.

E continua: "Perché vedere un video io - in cui lei dice: ‘Lo dico al mio milione di follower’, è un brutto esempio che si dà alla gente, indipendentemente dalla storia come sia andata. Innanzitutto io non ci credo perché ci sono le telecamere in centro a Milano che riprendono tutto, quindi non penso che un poliziotto si permetta di alzare le mani. Ma indipendentemente da tutto, e ci metto la faccia, tu non vai ad infangare un pubblico ufficiale pubblicamente a maggior ragione se hai un milione di follower .

"È una cosa vergognosa - aggiunge - noi facciamo tutti i moralisti in televisione, però nella vita reale facciamo altro. Il rimprovero che faccio pubblicamente è: ‘Indipendentemente da vero o falso, non fai una storia dove dici pezzo di m***a ad un pubblico ufficiale'. Proprio perché io sono amico di Elena mi sento di dirle questo. A me segnalano tutto e io parlo solo quando ho le prove, e qui lei accusa palesemente un poliziotto quindi attenzione ".

Tutto è ancora in divenire, e la verità, su questa brutta storia, siamo sicuri verrà fuori molto presto.