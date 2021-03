Elena Morali perdona Paola Caruso. Ma Favoloso offende

Pace fatta tra Elena Morali e Paola Caruso, ma Mario Luigi Favoloso è rimasto fuori dalla ritrovata armonia. Lui a quanto pare non ha digerito la cosa e sui social network si è scagliato volgarmente contro le due ex e la polemica infiamma.

Per settimane il presunto tradimento di Luigi Favoloso con Paola Caruso ai danni della Morali ha tenuto banco sul web e nella trasmissione di Pomeriggio 5. Sia in televisione che sui social tra i protagonisti dell'insolito triangolo si sono consumati scontri e confronti. Ma a distanza di tempo, però, Elena Morali e l'ex Bonas di Avanti un Altro si sono chiarite. Anche grazie allo scoop fatto da Barbara d'Urso sul nome della donna pizzicata con Favoloso, che alla fine si è rivelata essere non la Caruso ma bensì la soubrette Rosy Zamboni.

Mi sono presa un po' di tempo ma ora mi sento di dovere fare le mie scuse a Paola perché ho pensato male di lei

Tante persone mi hanno spinto a credere che fosse successo chissà cosa e invece... Mi dispiace aver dubitato di lei. Per me l'amicizia è un valore più importante degli uomini

Una rivelazione che ha portato Elena Morali a tornare sui suoi passi ed a riappacificarsi con Paola. La showgirl lo ha raccontato nelle scorse ore attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo. "- ha dichiarato la Morali su Instagram -". L'ex protagonista de La Pupa e il Secchione ha svelato di esser stata più volte "tradita" dalle amiche in passato e che questo l'ha portata a dubitare anche della Caruso, che però si è dimostrata diversa dalle altre.