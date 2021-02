Loredana Fiorentino: "Il matrimonio tra Luigi e Elena? Lascia il tempo che trova…"

Loredana Fiorentino è la mamma di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è balzata alle cronache dopo la scomparsa del figlio a fine scorso anno. Fortunatamente, in seguito a diversi appelli affinché qualcuno la aiutasse a ritrovarlo, Luigi Mario si è fatto sentire e tutto si è risolto per il meglio.

Tuttavia, Loredana si è ritrovata a dover smentire alcune spiacevoli voci che hanno iniziato a circolare sul figlio proprio in questa difficile circostanza. Nonostante il capitolo Nina Moric sia ormai parte del passato, Loredana è tornata a parlare di lei e della nuova compagna del figlio, l’ex pupa Elena Morali. Inoltre, Loredana ne ha approfittato anche per rispondere alle critiche rivolte contro di lei direttamente dalla Casa più spiata d’Italia e dire la sua sui concorrenti rimasti.

Non ha mai ambito al mondo dello spettacolo, eppure ci si è trovata catapultata involontariamente a causa di tuo figlio. Come la fa sentire tutta questa attenzione che sta ricevendo?

"Non è vero che non ho mai ambito al mondo dello spettacolo, ho iniziato a frequentare una scuola di danza classica a soli 4 anni e da adulta ho frequentato invece una scuola di teatro, partecipando a numerosi spettacoli. Amo le scene!".

Oggi in che rapporti è con suo figlio, Luigi Mario Favoloso?

"In ottimi rapporti, anche se a volte un po’ conflittuali, abbiamo un carattere molto simile e questo spesso genera confronti talvolta animati. Amo mio figlio più della mia stessa vita e sono stata, sono e sarò la sua più grande complice. Lui sa che su di me può contare in qualsiasi momento".

Parlando invece della vita sentimentale di Luigi Mario, come le sembrava all’inizio la sua relazione con Nina Moric, era d’accordo?

"Non conoscevo bene la Signora Moric e non ho espresso alcun giudizio nei suoi confronti. La conoscevo solo come personaggio pubblico e provavo simpatia nei suoi confronti".

Poi tra loro le cose sono però precipitate, pensa che Nina Moric menta sulle accuse che rivolge a Luigi?

"Assolutamente sì! Conosco perfettamente Luigi Mario e so che le accuse da parte della Signora Moric nei suoi confronti, sono assurde ed infondate. Oltretutto sono testimone di atteggiamenti aggressivi e provocatori da parte della Signora rispetto a mio figlio. Non amavo determinati atteggiamenti ma nonostante ciò, sono rimasta in silenzio".

Siamo sicuri che non lo difenda per puro istinto di protezione verso suo figlio?

"Assolutamente no! Ripeto, riesco ad essere obiettiva, prima di essere mamma, sono donna e non vorrei mai venisse fatto nulla di ciò di cui si parla né a me né tantomeno a mia figlia Martina".

E come ha preso il matrimonio lampo con Elena Morali?

"È un matrimonio che in Italia non ha alcun valore. Lascia il tempo che trova. A parte questo, una cornice da favola, un posto incantevole e due bellissimi sposi".

E di Elena cosa ne pensa?

"Essendo una mamma felina, mi auguro che Elena sia all’altezza di Luigi Mario. Quando ho saputo della loro relazione, non ne ero particolarmente entusiasta, non riuscivo a comprenderla fino in fondo e soprattutto non comprendevo il suo essere pluriamorosa come si definiva lei".

Ultimamente si parla anche del fatto che Luigi avrebbe tradito Elena con l'ex Bonas Paola Caruso, è davvero così?

"Non credo che mio figlio quando innamorato riesca a tradire ma non ne ho parlato ancora con lui. Lo farò comunque presto, voglio capirne di più".

Che lei sappia, attualmente, Luigi e Elena stanno insieme oppure no?

"Secondo me no, come risposto alla domanda precedente, ma non ho ancora parlato con Luigi Mario di questa cosa. Il loro è comunque un rapporto travagliato e spesso di incomprensioni".

Secondo lei la storia tra Luigi e Elena è sincera o è studiata a tavolino come molti pensano?

"È più sincera di quanto si possa immaginare, vedo tra loro una grande passione ed una intelligente complicità. Conosco mio figlio e sono sicura che lui ne sia davvero innamorato".

Sempre Nina ha detto che Elena le ha confidato di essere ricattata con video porno da Luigi, sa se c’è qualcosa di vero?

"Assolutamente no! Nulla di vero ma solo l’ennesima accusa da parte della Signora Moric e di chi la pilota. Una brutta vetrina televisiva e soprattutto un brutto epilogo per loro. Luigi Mario è un uomo rispettoso ed intelligente e mai avrebbe potuto fare una cosa del genere".

Parlando da mamma, che tipo di donna vorrebbe vedere al fianco di suo figlio?

"Una Donna che si prenda cura di lui, sotto ogni punto di vista, che sia sincera e leale. Una Donna di valore che possa essere un giorno una brava mamma per i loro figli".

Ha mai consigliato a Luigi di provare a vivere la propria vita sentimentale lontano dai riflettori?

"No perché credo che i momenti suoi più intimi siano lontani dai riflettori. Luigi Mario è un personaggio pubblico e questo è lo scotto da pagare".

Al Grande Fratello Vip abbiamo visto Tommaso Zorzi insieme agli altri parlare di le dandole della "pazza, ignorante, scroccona, ecc.", come gli risponderebbe?

"Non gli risponderei affatto! Non mi conosce e non può esprimere alcuna opinione su di me. Credo che Zorzi sia un "prodotto commerciale" che funzioni e che debba necessariamente provocare per stare a galla, che altro può dire? Può parlare di cultura? Di politica? Di storia? Di arte? Gli auguro comunque ogni bene. Recita benissimo la parte che gli anni affidato".

Nonostante Tommaso abbia utilizzato toni discutibili, forse quello che voleva insinuare è che sta sfruttando a suo favore le vicende di suo figlio solo per popolarità. Cosa ne pensa?

"Io e Luigi Mario facciamo due percorsi differenti che si sono incontrati in un momento di dolore e di sofferenza reciproca e da lì la visibilità della quale si parla. Se approfittassi di questo, sarei ovunque a parlare mediaticamente del rapporto tra lui ed Elena, soprattutto in un momento come questo".

Simpatie e antipatie per gli attuali concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip?

"Stefania Orlando, perfetta compagna di giochi di Tommaso Zorzi per scelta. Credo sia una Donna astuta ed intelligente e che sia salita fin da subito sul carro del vincitore. Dayane Mello mi è stata simpatica fin dall’inizio, nell’ultimo periodo la vedo più fragile e più debole e mi fa tanta tenerezza. Pierpaolo Petrelli, eterno fidanzato di chiunque gli capitasse a genio. Innamorato di Elisabetta Gregoraci e dopo pochi giorni, appassionato di Giulia Salemi. Il nulla. Rosalinda Cannavò, la strega di Biancaneve travestita da Alice nel paese delle meraviglie. Ho tirato un sospiro di sollievo quando ha perso al televoto Giulia Salemi, insopportabile ed arrivista. Non così intelligente da poter vincere il gioco".

Abbiamo parlato molto di lei e di Luigi, ma non dobbiamo dimenticarci anche del papà Michele e della sorella Martina, loro come stanno vivendo tutti questi accadimenti?

"Con il papà dei miei figli non ho alcun contatto da parecchio tempo. Martina vive in maniera serena i suoi 25 amni. Non la scalfisce nulla perché siamo una famiglia unita e ci conosciamo talmente bene da non vivere inutili e fastidiosi equivoci".

Sappiamo che ha deciso di rifarsi il naso: è una decisione che ha preso alla luce della sua crescente popolarità in tv o per quale motivo lo ha fatto?

"Avevo da tempo problemi respiratori che mi causavano dolorosissime emicranie ma avevo tanta paura dell’intervento che sapevo essere importante. Ho fatto diverse visite da diversi specialisti ma nulla, poi ho incontrato lui, l’uomo che mi ha regalato un nuovo profilo, il Dottor Simone Napoli ed è stata subito fiducia. Abbiamo fissato la data dell’intervento, preceduto da vari incontri, ed ora ne sono felicissima".

Oggi qual è il futuro professionale che sogna per lei?

"Amo il confronto e soprattutto lo so reggere, mi piacerebbe avere un ruolo da opinionista in tv".

