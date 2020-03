Elena Morali rivela: "Ho subito ricatti e minacce psicologiche"

La nascente storia d'amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso non sembra aver fatto dimenticare il passato alla bionda influencer. La showgirl di Colorado fino a poche settimane fa era al centro di un triangolo amoroso, innamorata del comico Gianluca Fubelli "Scintilla" e allo stesso tempo del produttore Daniele Di Lorenzo. Una relazione complicata da tradimenti e bugie che ancora oggi sembra tormentare la Morali.

Dopo la fuga in Libano con l'ex di Nina Moric, Elena Morali è rientrata in Italia e si mostra sempre più spesso al fianco di Favoloso. Il triangolo amoroso con Scintilla e il produttore tiene però ancora banco e le pesanti accuse mosse dal produttore Di Lorenzo - ospite negli scorsi giorni di "Pomeriggio Cinque" - non sono passate inosservate. Quest'ultimo da Barbara D'Urso, infatti, aveva confessato che la Morali era una ragazza fragile e che sarebbe potuta finire male con Sara Tommasi. Parole che avevano fatto indignare la showgirl, che da Beirut - attraverso alcune Storie Instagram - aveva replicato all'ex con fermezza. Oggi a distanza di pochi giorni Elena Morali ha affidato ai social network un messaggio sibillino, che sembra esser rivolto proprio al produttore. Nelle storie del suo profilo Instagram, la Morali ha pubblicato un post durissimo in cui promette di raccontare presto la sua verità, smascherando colui che ha usato il suo nome per conquistare un po’ di notorietà in televisione. Che si tratti proprio di Daniele Di Lorenzo?