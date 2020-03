Elena Morali e Luigi Favoloso sempre più vicini, montatura o colpo di fulmine?

Elena Morali e Luigi Favoloso sembrano essere sempre più coinvolti. Le foto della loro breve fuga romantica in Libano sono finite su tutti i giornali di gossip e quella che inizialmente sembrava solo un'amicizia si sarebbe già trasformata in qualcosa di più. Le foto pubblicate dai due sui rispettivi profili social mostrano tutto il feeling nato tra loro: romantiche cene, fiori, baci e sguardi languidi. Ma c'è da chiedersi: si tratta di un colpo di fulmine o di una montatura?

Nel corso dell’ultima puntata di "Live! Non è la D'Urso" le immagini della loro romantica fuga a Beirut sono state mostrate anche all’ex di Favoloso, Nina Moric, che non è sembrata affatto colpita dal loro flirt, anzi: " Sono una bella coppia, stanno bene insieme. Io soltanto mi auguro che lui stia lontano da me e dalla mia famiglia ". Anche la madre di Favoloso, Loredana, presente in studio a "Live" si è detta felice della ritrovata serenità del figlio Luigi e desiderosa di conoscere Elena il prima possibile. Insomma un quadretto idilliaco che stona con quanto visto fino a oggi nei salotti di Barbara D'Urso.