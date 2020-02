Eleonora Giogi avvilita: “Paolo è rimasto male per l’intervista su Clizia”

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Eleonora Giorgi ha scatenato una reazione, forse inaspettata, da parte del figlio Paolo Ciavarro, che si è sentito in obbligo di scusarsi con Clizia Incorvaia.

La madre di Ciavarro, che in un primo momento sembrava aver “benedetto” la storia tra il figlio e la ex moglie di Francesco Sarcina, ha rilasciato una intervista al settimanale Chi in cui dichiarava che, probabilmente, il flirt non avrebbe avuto un seguito perché i due ragazzi si trovano in momenti di vita opposti. Queste parole, che hanno sconfortato Clizia, hanno dato particolarmente fastidio anche a Paolo che, al rientro in Casa, ha chiesto scusa alla gieffina per l’intromissione della madre.

Il video in cui Ciavarro spiega di essere rimasto male per l’intervento della mamma nella sua relazione sentimentale ha fatto il giro della rete ed è arrivato ad Eleonora Giorgi che, poco dopo l’uscita dalla Casa, ci ha tenuto a fare delle precisazioni su quanto successo e sulla sua intervista rilasciata ad Alfonso Signorini.

Con un video postato sul suo profilo Instagram, l’attrice si è detta molto avvilita per le parole di Paolo nei suoi confronti e ha ribadito di non aver avuto alcuna intenzione di intromettersi nel suo rapporto con Clizia. “ L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita – ha esordito l’attrice - . Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma è rimasto male di quell’intervista ”. “ Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram – ha precisato ancora la Giorgi - . Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Si sono sentiti invasi e non sanno, non hanno capito, che sono sotto gli occhi di migliaia di persone ”.