Elettra Lamborghini cancella due date-instore per il Coronavirus: "Una decisione doverosa"

Dopo aver partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, Elettra Lamborghini è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di una scelta maturata insieme al suo staff. Ovvero quella di annullare due date del suo instore tour -che l'avrebbero vista impegnata a Biella e Genova, oggi e domani- alla luce degli ultimi fatti di cronaca, che vedono oltre 130 italiani contagiati dal Coronavirus, tra i quali almeno 89 in Lombardia e 24 in Veneto.

Il Coronavirus ha colpito, quindi, anche il mondo della musica. E, almeno per il momento, non ci è dato sapere se la "twerker queen" abbia intenzione di cancellare altre date, tra quelle dei suoi prossimi incontri previsti con i fan a Lucca, Firenze, Mestre, Palermo, Modica, Rovigo, Veronica.

E a darne annuncio è stato lo stesso staff della cantante emiliana, in una nota diramata sui social-network . “Date le notizie delle ultime ore, è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali -si legge nel noto comunicato divulgato in rete-, una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti, in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni, in merito agli instore previsti la prossima settimana”.

A margine del tweet della comunicazione in questione, non sono mancati i commenti del web. "Ho il cuore a pezzi - si legge, infatti, in un tweet condiviso in rete da un fan della cantante-, ma hai fatto la cosa giusta. Forse ci vediamo martedì. @ElettraLambo". "Immagino quanto sia brutto prendere decisioni simili, ma hai fatto la cosa giusta", è il commento riportato da un altro utente e destinato sempre alla star emiliana. Infine, non mancano messaggi di speranza, tra cui: "Tesoro ci incontreremo la prossima volta. So quanto dev’essere brutto, ma hai fatto la cosa migliore"; "Mi dispiace così tanto. Però la salute è importante. Spero di riuscire a venire prossimamente".

Elettra Lamborghini in classifica Fimi

Elettra Lamborghini è reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo Musica e il resto scompare. Un brano dalle sonorità spagnoleggianti e che, allo stato attuale, occupa la 5° posizione nella sezione Top singoli della classifica Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana, ndr). Nella stessa, ora al primo posto figura Diodato con Fai rumore. Il quale è seguito alla seconda posizione da Francesco Gabbani con Viceversa e i Pinguini tattici nucleari con il brano Ringo Starr alla terza posizione.