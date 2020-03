Elettra Lamborghini: "Io rifatta? Se sono gonfia è perché ingrasso"

Reduce dalla sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé. In queste ore, la cantante emiliana è al centro dell'attenzione mediatica per aver annullato un "meet&greet", previsto in data odierna con i fan che avessero acquistato il suo "Twerkit". Un kit di bellezza contenente una palette di illuminanti per il viso e una tinta per le labbra realizzato dalla stessa "twerker queen" in collaborazione con Douglas Italia. La scelta legata all'annullamento dell'evento in questione è stata maturata dall'artista per prevenire il rischio dell'insorgenza di nuove infezioni da Coronavirus. A rivelarlo, è stata lei stessa tra le sue Instagram story. E non è solo per il meet&greet posticipato a data da destinarsi che la popstar, ora, fa discutere. Sempre tra le nuove Instagram story condivise con il web, ha inoltre voluto smentire i rumor lanciati da Striscia la notizia per la rubrica "Fatti e rifatti", secondo cui lei si sarebbe concessa dei ritocchini estetici volti a migliorare il suo viso. Delle dichiarazioni quest'ultime che in poco tempo sono diventate virali, in rete.

"Allora, bitches -ha esordito in un nuovo video condiviso su Instagram, in cui parla ai follower mentre sta concedendosi un piatto di invitanti fettuccine all'uovo-. Sto mangiando la mia meravigliosa pasta, quando mi sono imbattuta in un video di Striscia la notizia in cui si dice che io mi sia rifatta il naso. E la foto proposta da loro è ovviamente quella di una particolare angolazione... Poi l'ho sempre ammesso. Una volta ho provato... avevo due canotti terribili. E poi ho evitato".

E dopo aver sottolineato di aver già ammesso in passato di essere ricorsa ad un filler alle labbra e di essersene poi pentita, ha aggiunto: "Quando mi vedete un po' più gonfia è perchè semplicemente mangio...magno. Io purtroppo raga ho 5 kg in più ora e sti ca**i! Io ogni tanto ingrasso. Poi, grazie al cielo, però torno come prima"."Io non mi sono fatta il naso -ha, infine, precisato, destinando un messaggio al noto tg satirico di Antonio Ricci-. Non avrei problemi a dirvelo. A me poi non piacciono le donne che si rifanno il naso, perchè si assomigliano tutte. Sono tutte uguali. Per cui bxxches, Striscia la notizia ti voglio un gran bene, grazie per i video che pubblichi su di me, ma 'you know bxxch', non dire cose false. Il naso non l'ho fatto, bxxch. Detto ciò, mangerò la mia pasta con l'uovo!".

E, in due storie successive condivise sempre su Instagram, Elettra ha voluto mostrare ai fan due collage da due foto ciascuno che mostrano il suo viso immortalato rispettivamente in due pose, una da piccola e l'altra da adulta. Questo, per dimostrare che i suoi lineamenti del viso non siano stati stravolti dalla chirurgia e medicina estetica.

Elettra Lamborghini è reduce dalla sua partecipazione a Sanremo 2020 con il brano dal sound spagnoleggiante Musica (e il resto scompare). Il cui video ufficiale vanta, attualmente, la cifra di oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube.