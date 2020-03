Elisabetta Canalis non fa pace con la Corvaglia: “Muri difficili da buttare giù”

Il gelo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia continua e nessuna delle due ex Veline di Striscia la notizia ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla fine dell’amicizia.

Le due, che si sono conosciute sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci nel 1999, continuano ad essere tra le più amate della storia. Quella amicizia iniziata tra uno stacchetto e l’altro è andata avanti per molti anni, anche quando entrambe si sono trasferite in America. Sempre insieme in ogni momento della loro vita privata, Elisabetta e Maddalena hanno condiviso gioie e dolori e la Corvaglia ha scelto anche la Canalis come testimone delle nozze con Stef Burns.

L’amicizia tra loro era talmente tanto forte che decisero anche di mettersi in società gestendo una palestra, ma proprio a questo punto pare che i rapporti abbiano iniziato ad incrinarsi. La scelta di Maddalena di tornare in Italia dopo la fine del matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi si dice abbia creato alcuni problemi, forse talmente tanto importanti da mettere fine ai rapporti di amicizia con Elisabetta.

Nessuna delle due ha mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito a ciò che è successo e alle cause che hanno determinato uno strappo così importante. Intervistata da Grazia, quindi, la Canalis a precisa domanda ha scelto di rimanere sul vago, lasciando intendere che una possibile pace con la ex amica sia molto difficile. “ Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata – ha tentato di glissare lei, per poi aggiungere - . I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù ”.

Le sue parole, dunque, lasciano trapelare la grande sofferenza dovuta alla fine di un’amicizia fraterna con la Corvaglia e la difficoltà che tutto possa essere appianato. Maddalena, a differenza di Elisabetta, non ha mai commentato l’accaduto in alcun modo preservando al massimo tutto ciò che riguarda la sua vita privata.

Ad oggi, le due sono lontane: la Canalis continua a vivere in America insieme al marito e alla figlia, mentre Maddalena ha lasciato gli Stati Uniti per tornare nella sua amata Italia insieme al nuovo compagno, Alessandro Siani, e alla figlia Jamie nata dalle nozze con Stef Burns.