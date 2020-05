Elisabetta Canalis si spoglia ma viene "massacrata": "Sei una mamma"

Bella lo è sempre stata, ma con il passare del tempo Elisabetta Canalis ha acquisito il fascino e l'eleganza dell'età. Sono trascorsi vent'anni da quando, in coppia con Maddalena Corvaglia, ballava sul bancone di Striscia la notizia. In quegli anni ha aquisito fama e popolarità, è stata per lungo tempo fidanzata di Bobo Vieri ed è diventata una delle modelle italiane più amate dai brand dei moda, soprattutto di intimo, per la perfezione del suo corpo.

Sono passati gli anni ma Elisabetta Canalis non è caduta nell'oblio, anzi, ha perseguito con grande caparbietà la sua strada e oggi continua a essere una delle donne italiane più desiderate, nonostante la sua vita si svolga per la maggior parte del tempo dall'altra parte dell'oceano. Oggi, la Canalis è moglie e mamma impegnata, vive a Los Angeles e continua a prestare volto e corpo a tantissimi brand. L'amicizia con Maddalena Corvaglia sembra essere giunta al capolinea ma per il resto quasi nulla è cambiato in lei da quando, nel dopo cena, fermava l'Italia dal bancone di Striscia la notizia. Il fisico di Elisabetta Canalis non ha risentito del tempo che è passato ma, anzi, grazie al lavoro, alla dedizione e all'impegno costante ha acquisito armonia e sensualità. Nei primi anni Duemila i social non esistevano ancora ma oggi Elisabetta Canalis sembra stia recuperando il tempo perso di allora. Sono frequenti i post provocanti condivisi dalla statuaria ex velina sarda, che di tanto in tanto ama stuzzicare la libido dei suoi fan con scatti ad alto tasso erotico.