Elisabetta Canalis provoca su Instagram: la foto senza reggiseno conquista la rete

Da vent'anni, forse più, Elisabetta Canalis è uno dei simboli della bellezza italiana. Sarda, classe 1978, l'ex velina è stata ed è il sogno proibito di milioni di italiani fin da quando ballava sul bancone di Striscia la notizia. In oltre 30 anni di messa in onda, lei è forse una delle presenze femminili che hanno maggiormente lasciato il segno nei telespettatori italiani. Il tempo è passato anche per lei, sonolontani quegli anni e oggi Elisabetta Canalis è mamma e moglie, vive a Los Angeles, ma non manca di tenere compagnia ai tantissimi fan italiani pubblicando le sue foto si Instagram.

Elisabetta Canalis sui social riesce a trasmettere la sua anima ironica ma anche quella più sensuale e femminile, pur senza apparire mai volgare. Sono numerose le foto pubblicate dall'ex velina nelle quali si mostra senza veli, o quasi, in scatti seducenti e artistici e l'ultima risale ad appena poche ore fa. Si sa, le foto in bianco e nero hanno da sempre un fascino particolare, conferiscono un'allure magica all'immagine e la portano su un livello visivo più elevato. Trasmettono eleganza e sono quasi l'emblema dell'arte fotografica. Forse per questo motivo Elisabetta Canalis ha scelto di virare al bianco e nero una foto maliziosa di grande appeal, che inevitabilmente ha raccolto il plauso dei social. Anche lei si trova in quarantena, anche se dall'altra parte del mondo, ma non per questo rinuncia a stuzzicare la curiosità dei suoi seguaci ma, soprattutto, a esibire la sua femminilità.

Ecco, quindi, che ha deciso di posare per uno scatto sexy e audace che ha fatto girare la testa a più di un suo seguace. Ha indossato una camicia chiara e... Nient'altro, se non una coulotte avita alta stile anni Cinquanta. La camicia è maliziosamente aperta, nessun bottone ha incontrato la sua asola in questo scatto di Elisabetta Canalis, che quindi fa percepire la totale assenza del reggiseno, così come la trasparenza del capo in raso fa intuire scivolando sul suo seno. Lo sguardo di Elisabetta non si rivolge alla telecamera ma verso un punto non ben definito Come didascalita ci sono solo tre ideogrammi che, tradotti, sigificano solo "bianco e nero." Inevitabili tantissimi commenti positivi per l'ex velina, così comei quasi 70mila like ricevuti per questo scatto che, nonostante lanudità e la trasparenza, non assume nessuna accezione di volgarità. Numerosi anche i liker di donne famose, come le ex veline Giulia Calcaterra e Melissa Satta, che probabilmente l'hanno eletta loro modello durante l'esperienza a Striscia. Tra i tanti like anche quelli di Emma Marrone e di Diletta Leotta.