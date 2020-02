Elisabetta II è stanca della Meghexit, una fonte: “Vuole solo che quest’incubo finisca”

La Regina Elisabetta II è così ferita da Meghexit che " vuole solo che finisca ". Come riporta Page Six, la confidenza è stata fatta " a Vanity Fair da una fonte vicina ad Elisabetta II ". Stando a questo insider " sarebbe talmente ferita da cercare di evitare l’argomento, quando le è possibile e di solito non vuole proprio parlarne ". Il fatto è che era molto legata al Principe Harry e non si sarebbe mai aspettata di ricever proprio dal nipote preferito " un tale schiaffo all’onore della monarchia che fieramente rappresenta da quando aveva 25 anni" . Ora che di anni ne ha 93 non si aspettava di dover affrontare una delle crisi più gravi accadute durante il suo regno che dura dal 1952. È molto offesa con il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle per aver abdicato ai loro doveri reali e tutto ciò che vuole è che " quest’incubo si concluda il prima possibile perché ai suoi occhi si tratta di uno scandalo che ha leso l’onorabilità dell’istituzione monarchica inglese, oltre ad essere stata una vicenda personalmente molto dolorosa per lei" .

D’altronde non sono pochi gli esperti reali che in questi giorni si sono interrogati sul futuro della monarchia arrivando a spingersi a predire cme si legge su Express UK, che forse " il principino George difficilmente diventerà re perché mai come adesso la monarchia è svilita al punto da essere considerata vetusta e inutile dalle nuove generazioni presso cui non ha alcun appeal" e non escludono che i repubblicani alla fine vincano la loro battaglia, scalzando via per sempre la monarchia dal Regno Unito.

" La Regina appena esplosa la Meghexit convocò un vertice d’emergenza perché voleva risolvere la spinosa questione creata dalle ambizioni dei Sussex il prima possibile, ma adesso che si continua a discutere a distanza sul brand 'Sussex Royal' e le si vece addirittura negata da parte della Markle l'autorità di impedire l’utilizzo commerciale del termine 'royal', è molto addolorata ", sostiene la fonte.

Inoltre, " difficilmente perdonerà mai il nipote ribelle che considera della stessa pasta della madre, la riottosa Lady Diana che tanti grattacapi causò prima del divorzio alla Royal Family, anche se la gente parteggia sempre per lei perché non sa tutta la verità ".

Quanto alla Meghexit, " è arrivata al punto in cui non vuole più pensarci, vuole solo che tutto finisca ", ha detto la fonte alla rivista. In merito, poi, al suo divieto di utilizzo del brand " Sussex Royal " da parte di Harry e Meghan, la Regina " può essere una donna ferita da ciò che accade, ma mai pavida come regnante, anzi è molto risoluta. Quando è necessario qualcosa in difesa della dinastia, fa ciò che è necessario fare ", ha detto a Vanity Fair l'ex cortigiano Patrick Jephson. " I sudditi si sentono rassicurati quando la vedono agire con fermezza per il bene della monarchia, l’istituzione a cui ha dedicato tutta la sua vita ".

" La risolutezza mostrata con la Meghexit, unitamente alla decisione di sollevare il Principe Andrea dai doveri reali per via dei suoi legami con Jeffrey Epstein - ha detto a Vanity Fair la biografa reale Sally Bedell Smith - dimostrano che la Regina quando si tratta di scegliere tra famigliari che hanno sbagliato e e la monarchia, sceglie sempre la Corona per senso del dovere e fa sempre ciò che deve fare ".

Infine, " nonostante tutti i travagli dello scorso anno e dei primi mesi del 2020, continua a 93 anni a mantenere la sua invidiabile serenità e ad adempiere ai suoi doveri in modo ineccepibile, anche quando certe crisi familiari sono impegnative, fastidiose o tristi, come il rimuovere Andrea dai suoi doveri pubblici e negoziare il delicato addio alla Royal Family di Harry e Meghan. La Regina – ha concluso l’esperta reale Sally Bedell Smith - è una donna decisa e sicura di sé che tende a chiudere velocemente i conflitti perché la sfiancano e perché ai suoi occhi più durano più minacciano l’immagine della monarchia inglese ".

