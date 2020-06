Elodie difende Sylvestre e attacca Salvini: "È un piccolo uomo"

L'esibizione di Sergio Sylvestre sull'inno nazionale prima della finale di Coppa Italia ha alzato un enorme polverone di polemiche. L'errore nella strofa dell'inno, unita al gesto del pugno chiuso alla fine, hanno indignato più di una persona e i social non hanno risparmiato critiche e attacchi al cantante. Tra chi non ha apprezzato l'esibizione di Sergio Sylvestre c'è stato anche Matteo Salvini. Sono stati tanti anche quelli che, invece, si sono sentiti di schierarsi in favore dell'artista americano, tra i quali molti suoi colleghi come Elodie e Emma Marrone.

Se da un lato ci sono stati quelli che si sono chiesti il motivo di affidare l'inno di Mameli a un artista americano, dall'altro ci sono stati quelli che sono trascesi nel razzismo, mai ammesso. Sergio Sylvestre ha ricevuto tantissimi attestati di solidarietà dopo la sua esibizione ma soprattutto dopo gli attacchi, giunti copiosi per un giorno intero. " Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema ", ha sbottato Elodie in una sua storia su Instagram. " Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle merde, anzi ", ha proseguito la cantante, che ha poi voluto rispondere direttamente anche al tweet di Matteo Salvini. " Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo ", ha detto la cantante sotto il post lasciato dal leader della Lega.