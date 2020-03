Tuffo nel passato di Elodie: eccola in foto da bambina

Tra le ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elodie, la talentuosa cantante che nell’edizione del talento show del 2015 si è classificata seconda. Da quel momento, la bella Elodie ha conquistato un successo dopo l’altro e la sua carriera ha spiccato il volo. Quest’anno, infatti, l’abbiamo vista esibirsi sul palco dell’Ariston con la sua ‘Andromeda’, una delle canzoni più ascoltate dell’ultimo Festival di Sanremo. Come se non bastasse, anche il suo look sfoggiato durante la kermesse sonora ha saputo conquistare il pubblico italiano. Non a caso oggi Elodie, oltre a essere una cantante molto apprezzata, è anche una vera e propria icona fashion.

Tutti, insomma, conoscono Elodie oggi. Non altrettanti, però, hanno avuto il privilegio di vederla quando era ancora una bambina. Infatti, nonostante moltissimi Vip condividono con i followers immagini della propria infanzia lasciandosi travolgere dalla nostalgia, Elodie si è sempre mostrata molto riservata. Tuttavia, forse presa dalla noia legata alla quarantena, qualche ora fa è stata proprio lei a mostrare ai suoi fan di Instagram la sua versione mini. Uno scatto che non è passato inosservato, pubblicato tra le sue Instagram stories. "Dispettosa" , ha scritto Elodie come didascalia alla foto. Uno scatto in primissimo piano, di una piccola Elodie con sorrisetto dispettoso, appunto. Insomma, un ricordo emozionante, che la cantante ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan di Instagram, oggi quasi 2 milioni. Che dire? Bellissima ieri proprio come oggi!

Ma non è finita qui. Elodie ha poi anche condiviso uno scatto di famiglia sul suo profilo Instagram. "Il mio pensiero felice" , così ha descritto quei momenti bellissimi trascorsi con i suoi affetti più cari. Una foto che sembra farle dimenticare la sua infanzia difficile. Cresciuta al Quartaccio, uno dei quartieri più periferici di Roma, poi trasferita a Lecce, la cantante non ha dimenticato quegli anni, come ha raccontato in un’intervista per Vice: "I miei si sono separati che io ero molto piccola e c'era violenza a casa. Cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori" . Un rapporto difficile quello con i genitori, che spesso ha sentito assenti: "A 14 anni potevo tornare pure alle 6 del mattino e nessuno mi diceva niente" .

Fortunatamente, però, la vita in periferia sembra averla formata a dovere e alla fine è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, ottenendo ilche da sempre desiderava e meritava.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?