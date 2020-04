Ema Kovac lontana da Gennaro Lillio: "Tornata in Croazia, ho fatto il tampone ed è negativo"

La modella di Pechino Express, Ema Kovac, è tornata in Croazia, suo paese di origine, in piena emergenza coronavirus spiegando di aver preso un volo organizzato dal consolato.

Protagonista del docu-reality di Rai 2 in coppia con Dayane Mello, la Kovac ha conquistato il terzo posto durante la finalissima del programma, ma la sua partecipazione al viaggio di Pechino Express pare le abbia fatto scoprire anche l’amore. Galeotta è stata, infatti, la scelta di sparigliare per una sola tappa tutte le coppie mettendo insieme Ema e il modello Gennaro Lillio. La sintonia tra loro è stata palpabile fin da subito e, a conclusione del programma, lei lo ha raggiunto a Napoli.

In quel periodo, poi, è scattato il lockdown e la Kovac si è fermata a casa di Lillio trascorrendo con lui e la sua famiglia quasi un mese. Nessuno dei due ha confermato il flirt, ma gli indizi seminati sui social sembrano parlare chiaro e lui non ha mai smentito categoricamente il gossip. Nelle ultime ore, però, Ema Kovac ha lasciato l’Italia per fare ritorno in Croazia e, in collegamento su Instagram con Costantino della Gherardesca, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta verso questa scelta.

“ Sono in Croazia, sono rientrata con un volo organizzato dal consolato croato. Ho fatto anche il tampone che è risultato negativo – ha raccontato lei - . Me lo hanno fatto appena sono rientrata, volevo passare la Pasqua con la mia famiglia che aveva bisogno di me e ho insistito nel fare il tampone. Mi sento un sollievo enorme, un po’ avevo paura ”.