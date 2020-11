Emanuela Folliero su D'Orazio: "L'ho trovato il giorno prima della sua morte, un brivido"

Il destino a volte è strano. Lo ha capito Emanuela Folliero che, il giorno prima della morte del suo ex compagno Stefano D'Orazio, ha fatto un sorprendente ritrovamento. Uno di quegli episodi che lei difficilmente riuscità a dimenticare e che, ha raccontato lei stessa, custodirà per sempre nel cuore come l'ultimo messaggio del suo ex.

Intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera, Emanuela Folliero ha ripercorso le fasi più importanti della sua storia d'amore con Stefano D'Orazio. Lo storico volto di Rete 4 non ha nascosto il dolore per la perdita e la tristezza nel non poter presenziare al funerale dell'ex fidanzato. Nonostante la loro storia sia durata solo due anni, alla fine degli anni '90, Emanuela Folliero ha svelato che tra loro era rimasta una profonda amicizia. Un legame sottile che aveva coinvolto anche i rispettivi compagni di vita: " Mio marito era amicissimo di Stefano e io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi era rimasto un grande affetto ".

Stavo sistemando un armadio

e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto "Ad Andrea, tuo Stefano". Una catenina che non vedevo da 12 anni

Nel ritornare indietro nel tempo con la memoria, però, la Folliero ha raccontato anche di un fatto accaduto alla vigilia della morte del batterista. Un'incredibileavvenuta proprio il giorno prima della scomparsa dell'ex Pooh. "- ha raccontato al Corriere Emanuela Folliero -".