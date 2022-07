Il tradimento, poi la rottura: Emily Ratajkowski vicina al divorzio

Senza ombra di dubbio questa è l'estate dei matrimoni. Quelli che si suggellano (vedi Ben Affleck e Jennifer Lopez) e quelli che finiscono. Emily Ratajkowski sembra essere a un passo dal rientrare in quest'ultimo club. Secondo il sito americano Page Six, infatti, la modella statunitense avrebbe chiesto il divorzio dal marito Sebastian Bear-McClard per questioni di corna.

L'ufficialità ancora manca, ma una fonte vicina a Emily Ratajkowski avrebbe confermato l'addio - tutt'altro che amichevole - tra i coniugi. " Sì, l'ha tradita. È un imbroglione seriale. È disgustoso ", ha affermato una persona di fiducia nell'entourage della modella, svelando che sarebbe stato il produttore newyorkese a compiere il passo falso che ha aperto la crisi.

Page Six, il primo a riportare la notizia dell'imminente divorzio, non fornisce ulteriori dettagli ma la modella - che un anno fa ha dato alla luce il figlio, Sylvester Apollo, avuto proprio dal marito - è stata paparazzata in giro per la Grande Mela senza la fede nuziale. Una mezza conferma, insomma, sulle voci che circolano con insistenza da giorni.

La coppia è sposata da febbraio 2018. Il colpo di fulmine tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard era scoppiato pochi mesi prima e subito dopo le presentazioni ufficiale si erano detti "sì" in segreto in un tribunale di New York. Lui attore e produttore cinematografico; lei modella tra le più richieste e chiacchierate al mondo per le sue battaglie contro il body shaming, a sostegno del movimento Me too e per l'uguaglianza di genere. Le sue dichiarazioni sull'orientamento sessuale del figlioletto (" Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e poi ce lo farà sapere" ) fecero molto discutere. Come le rivelazioni fatte nel suo libro - My Body - nel quale accusò il cantante Robin Thicke di averla molestata durante le riprese del videoclip di "Blurred Lines".

Ora l'attenzione medicatica americana è tutta sul suo probabile divorzio. La coppia non ha confermato né smentito le indiscrezioni e sui social network, dove la Ratajkowski è molto attiva, spiccano ancora le foto di coppia sul profilo personale della modella.