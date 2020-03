Enrico Papi: “Gli sguardi infuocati di Valerio Pino? Nessun problema”

Qualche giorno fa, l’ex ballerino di Amici e Sarabanda, Valerio Pino, aveva raccontato della grande intesa con il conduttore Enrico Papi ai tempi della sua partecipazione allo show musicale.

Le parole utilizzate da Pino per esprimere tutta la sintonia trovata con Papi avevano fatto mormorare. “ C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati… facevamo l’amore con gli occhi – aveva detto il ballerino a igossip.it - . Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… È mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio ”.

Le dichiarazioni dell’ex ballerino di Amici, quindi, avevano lasciato intendere che questo feeling fosse corrisposto anche da Enrico Papi che, attraverso una lettera inviata a Dagospia, ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

“ Premesso che sono lusingato di quanto ha detto Valerio sono allo stesso tempo molto arrabbiato perché poteva dirmelo prima. Ormai è tardi! – ha ironizzato il conduttore - . Scherzi a parte vorrei brevemente provare a spiegare, utilizzando la mia passione per la musica, cosa penso riguardo ad un tema più ampio e perché questa intervista non mi reca alcun disagio. Anzi. Il fatto che un uomo possa provare delle sensazioni o attrazione fisica nei miei confronti non mi ha mai dato fastidio e non potrà mai rappresentare per me un problema o crearmi imbarazzo ”.

Precisato ciò, dunque, Papi ha aggiunto: “ Chiunque di noi può innamorarsi di un uomo come di una donna allo stesso modo e vivere una storia d’amore con la stessa intensità e passione. Siamo note musicali che prese da sole non hanno nessun significato ma quando si uniscono ad altre su un pentagramma diventano melodia ”.