Eva Henger ancora contro Lucas: "Mercedesz è succube del fidanzato"

Il confronto tra Eva Henger e la figlia Mercedesz davantile telecamere di Domenica Live sembra non abbia sortito i risultati sperati da Barbara d’Urso e la ex attrice a luci rosse torna a tuonare contro Lucas Peracchi.

L’astio tra la donna e il fidanzato della figlia è iniziato quando Eva accusò Lucas di essere un ragazzo violento. Da quel momento, i due hanno iniziato a lanciarsi accuse reciproche nei salotti televisivi, attraverso la stampa e i profili social. Barbara d’Urso tentò la riappacificazione tra la Henger e Peracchi, ma la loro stretta di mano nell’ascensore di Live! fu talmente tanto fredda da far intendere che nessuno dei due avrebbe compiuto un passo verso l’altro a telecamere spente.

Poi le confessioni di Mercedesz su Riccardo Schicchi fecero infuriare la Henger, tanto da portarla a sfogarsi sui social accusando la figlia di aver ucciso per la seconda volta il padre. Le due, poi, hanno avuto modo di chiarirsi e riabbracciarsi nel salotto domenicale di Canale 5 ma, intervistata da Novella 2000, Eva ha ammesso di non avere più alcun tipo di rapporto con la figlia perché succube di Lucas Peracchi.

“ Non c’è stato verso di fare pace – ha fatto sapere lei - . Ora non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas! ”. La Henger, inoltre, si è detta certa del fatto che sia proprio Peracchi il colpevole dell’assenza di dialogo tra madre e figlia, ribadendo che, dopo il confronto a Live!, lei non nutre più alcun rancore nei confronti del giovane. “ È Lucas che dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra. In tv mi ha chiesto scusa ed è stato perdonato ”, ha sottolineato.

L’ennesima frecciata di Eva Henger al genero, però, sembra aver lasciato lui del tutto indifferente. Lucas, infatti, ha scelto di non commentare le parole della mamma della fidanzata adottando la stessa linea seguita fino ad oggi. Dopo un periodo di botta e risposta social con la donna, infatti, Peracchi ha preferito usare i suoi profili solo ed esclusivamente per lavoro o per documentare la sua felicità insieme alla fidanzata Mercedesz. La questione familiare, dunque, potrebbe tornare ad essere al centro dell’attenzione dei salotti televisivi di Barbara d’Urso.