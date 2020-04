Eva Mendes non mostrerà sui social le sue figlie, almeno per il momento

Eva Mendes in periodo di "quarantena" è diventata decisamente più social. Condivide post su Instagram quasi tutti i giorni: scatti della sua infanzia insieme al fratello maggiore, morto nel 2016, dei suoi genitori lontani o dei suoi amici a quattro zampe. Nell’ultimo, ha mostrato un disegno che una delle sue figlie ha fatto per lei. Ma in nessuna foto compaiono i volti delle bambine. La questione non è sfuggita a un fan che le ha chiesto di pubblicare qualche scatto della sua vita quotidiana, ricevendo un garbato ma secco "no".

" Ho sempre avuto un chiaro limite quando si tratta del mio uomo e delle miei figlie - ha scritto Eva Mendes su Instagram, rispondendo al commento -. Ne parlerò ovviamente, con dei limiti, ma non pubblicherò foto della nostra vita quotidiana. Dato che le mie bambine sono ancora così piccole e non capiscono cosa significhi davvero pubblicare la loro immagine, non ho il loro consenso" .

Una scelta responsabile che vale anche per le fotografie con il marito, l’attore hollywoodiano Ryan Gosling. Essendo maggiorenne e abituato ai paparazzi, ha deciso di fare una piccola eccezione: " Per quanto riguarda Ryan, posterò solo flash back di cose che sono già pubbliche (come le foto dei film che abbiamo fatto o cose del genere). Il mio uomo e le mie figlie sono privati. Questo è importante per me" .

La coppia formata da Eva Mendes e Ryan Gosling è decisamente una delle più riservate di Hollywood. I due attori si sono messi insieme nel 2011, dopo aver recitato sul set di "Come un tuono", regia di Derek Cianfrance. È la storia di uno stuntman, Luke Glanton, interpretato da Gosling, che scopre di aver avuto un figlio da una sua ex fiamma, Romina, alias Eva Mendes. L’uomo deve cercare di trovare il suo "posto" nella vita del bambino.

Anche nella realtà la coppia ha avuto due figlie: Esmeralda Amada, nata il 12 settembre 2014, e Amada Lee, nata il 29 aprile 2016. Tra le due cicogne, sarebbero state celebrate anche le nozze, segretissime come il resto della relazione, e soprattutto mai veramente confermate dai due attori, che dall’oggi al domani hanno iniziato ad appellarsi di tanto in tanto come "marito" e "moglie".