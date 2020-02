Eva Robin's sull'amore trans di Antonio Zequila: "Abbiamo avuto una storia"

La scorsa domenica 2 febbraio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Live: non è la d'urso. E l'appuntamento tv in questione, del talk-show condotto da Barbara d'Urso, ha visto Eva Robin's protagonista di una confessione inaspettata. L'ospite transgender, nota al pubblico come cantante con il nome di Cassandra, è un'attrice originaria di Bologna e classe 1958. E nell'intervento concesso in puntata, ha fatto sapere di avere avuto in passato una liaison amorosa con un vip, che ora parlare di sé per essere un concorrente del Grande fratello vip. Si tratta di Antonio Zequila.

“Lui è un principe, molto galante - ha fatto sapere Eva al secolo Roberto Maurizio Coatti, della sua presunta ex fiamma, per poi lasciarsi scappare dei dettagli hot della frequentazione avuta con il vip interessato-. Mi ha corteggiato, ci siamo visti e siamo stati in Via del Babbuino, dove avevo un appartamentino e io sono finita sotto il tavolo per nascondermi da lui. A un certo punto pur di non mostrargli “pippo”, sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva... ma avevo un po’ di pudore”. Nel suo racconto hot, registratosi a Live, ha quindi parlato della relazione fugace avuta con l'attore Antonio Zequila, a cui - almeno inizialmente- lei non avrebbe voluto mostrare il suo organo genitale maschile.

Il neo gieffino originario di Atrani e classe 1964, adesso, non può sapere di quanto riportato sul suo passato da Eva Robin's. E le indiscrezioni spifferate dall'attrice, in tv, hanno sorpreso molti telespettatori.

Zequila che non solo si scopa Eva Robin's ma anche Pippo #noneladurso pic.twitter.com/8OQgof5Q1y — salvatrash Rita Rusic deserved better (@salvatrash1) February 2, 2020

Stando a quanto emerso sul conto dei due presunti ex conoscenti, Eva avrebbe conosciuto Antonio negli anni '90, in occasione della realizzazione di un photoshoot pensato per il mensile King, il cui direttore era Vittorio Corona, padre dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Eva Robin's avrà un confronto con Antonio Zequila al Gf vip 4

Sulla bollente testimonianza rilasciata dalla Robin's è intervenuta a Live Barbara d'Urso.

"Perchè Antonio Zequila si vanta di tutte le sue conquiste tranne di me?

Eva Robbin's sostiene di avere avuto una storia con lui #noneladurso pic.twitter.com/RmxqmWnsES — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 2, 2020

La conduttrice, in particolare, si è domandata come mai Zequila non abbia ad oggi mai parlato di Eva. “Non c’è nulla di male ad avere una relazione con una trans, bellissima come lei per giunta -ha, infatti, dichiarato nell'ultima puntata, alludendo alla Robin's, per poi passare a parlare di Zequila-. Perché parla delle tante donne che ha avuto e mai di Eva?”.