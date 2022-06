"Fai da badante", "Tu a tuo marito". Volano stracci tra Lory Del Santo e Patrizia Groppelli

Sono volati stracci a Mattino 5 tra Lory Del Santo e l'opinionista Patrizia Groppelli. L'attrice è stata ospite del programma per parlare della crisi con il fidanzato, Marco Cucolo, cominciata in Honduras durante la partecipazione all'Isola dei Famosi. La Groppelli è partita subito in quarta, puntando l'attenzione sulla differenza di età della coppia: " Cosa ti aspettavi? Avete 20 anni di differenza ". La Del Santo però ha replicato decisa: " Però stiamo insieme da nove anni". Una motivazione debole per la Groppelli, che ha incalzato l'ospite: "Questo è un rapporto tra madre e figlio, sei lì che lo bacchetti... tu gli fai da cameriera, da badante e da tutto il resto". A farsi dare della "badante", però, Lory Del Santo non c'è proprio stata e è scoppiata la bagarre. " Badante la fai tu a tuo marito", ha tuonato l'attrice e per tutta risposta la Groppelli ha chiuso il cerchio: "Allora mettila giù come vuoi, come babysitter ". Sempre di lavora trattasi.

Semifinale con imprevisto all'Isola dei famosi. Guendalina Tavassi avrebbe dovuto collegarsi in diretta con Ilary Blasi e i suoi opinionisti, ma all'ultimo momento il collegamento è saltato. I telespettatori non se ne sono neanche accorti, ma sui social network il retroscena è stato presto svelato. " Io stasera non sarò in collegamento perché sono una persona onesta e leale e ho deciso di non collegarmi", ha tuonato la Tavassi su Instagram, lasciando intendere di essere infuriata con la produzione. In molti hanno pensato che la romana avesse incolpato il programma per l'esclusione del fratello Edoardo dal reality (e dalla finale) per colpa dell'infortunio al ginocchio. Ma quando è tornata sul web Guendalina ha spiegato: "Sono amareggiata, delusa e incazzata nera nei confronti della vita che è ingiusta. Io ho dovuto abbandonare l'isola e speravo che Edoardo vincesse per avere una rivincita personale e invece la sfiga..." . Ci vede benissimo, a quanto pare.

Dopo l'addio ufficiale si moltiplicano le indiscrezioni sulla fine della storia d'amore tra Shakira e Gerard Piqué. La popstar sarebbe in procinto di trasferirsi a Miami con i figli e i genitori, lasciando il calciatore a Barcellona tra serate alcoliche, modelle e vita da panchinaro (l'allenatore Xavi non lo ritiene più indispensabile visti gli ultimi trascorsi). Secondo le ultime indiscrezioni, però, la crisi tra Shakira e Piqué sarebbe iniziata anni fa, trascinandosi dietro ripicche e sfuriate. L'inizio della fine risalirrebe al 2017, quando la coppia venne paparazzata in strada durante un'accesa litigata. "Litigarono furiosamente davanti a tutti. Lei ha addirittura perso la voce ed è stata costretta a cancellare parte del suo tour", ha rivelato la giornalista Silvia Taules nel programma "Salvame" in onda su Tele 5. Da quel momento le scappatelle sarebbero state "cosa risaputa", ha svelato la Taules ma Shak avrebbe fatto finta di nulla. Della serie, occhio non vede cuore non duole (almeno fino a oggi).