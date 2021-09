"Con te o senza te", "Fai il fenomeno": scontro Benigni-Sgarbi

Vittorio Sgarbi non rinuncia a cantare fuori dal coro anche quando la melodia suona che è una meraviglia, almeno alle orecchie dei più. Il critico d’arte ha fatto le pulci a Roberto Benigni e alla sua dedica d’amore pronunciata mercoledì scorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove aveva appena ricevuto il Leone d'oro alla carriera. Sul palco, l’attore toscano si era lasciato andare a un emozionante omaggio alla moglie Nicoletta Braschi, sua compagna professionale e di vita. " Non le posso neppure dedicare questo premio, perché le appartiene, è suo e lo sa ", aveva detto, descrivendo la consorte come una sorta di musa ispiratrice capace di mettere le ali ad ogni suo progetto cinematografico.

Ma la parte forte del discorso doveva ancora arrivare. " Io conosco solo un modo per misurare il tempo: con te o senza di te. È sempre stato così ", aveva poi affermato l'attore, facendo commuovere non soltanto la moglie ma anche la platea in sala. E giù applausi. Quelle parole e quelle immagini sarebbero poi diventate virali. A distanza di un paio di giorni, ci ha pensato per l’appunto Vittorio Sgarbi a svelare cosa si nasconde dietro a quelle parole. Su Twitter, il critico d’arte è tornato sulle affermazioni più emozionanti dell'attore premio Oscar, sottolineando che non sarebbero state affatto un inedito. Né tanto meno farina del suo sacco.

" Stare con te o stare senza di te è l’unico modo che ho per misurare il tempo, ha detto Benigni alla moglie al festival di Venezia. Ma se non citi la fonte (Jorge Luis Borges) e fai il ‘fenomeno’, è plagio? ", ha twittato Sgarbi, facendo riferimento ad una poesia del famoso scrittore argentino intitolata È l'amore, nella quale si legge proprio: " Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo ".

Citazione, libera interpretazione o “plagio” che fosse, la dedica di Roberto Benigni è stata una buona occasione diventata per il critico d’arte per tornare a pungolare l’attore toscano, con il quale già in passato ebbe modo di polemizzare.