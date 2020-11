La famiglia e gli amori di Guenda Goria

È la prima volta che una “parte” della famiglia Ruta-Gori si mostra insieme e hanno scelto per farlo Live Non è la d’Urso. Una famiglia complicata la loro, soprattutto con il rapporto con i figli: " A papà rimprovero l’assenza -dice Guenda - a volte si è dimenticato di essere papà e se ne dimentica ancora, a volte penso di avere un figlio più che un padre, anche se che ora dopo la mia esperienza al Grande Fratello Vip ha capito" . “Cerco di mettere da parte il mio essere single - le risponde Amedeo - e pensare più ai figli anche se noi siamo un po’ il simbolo di tante famiglie italiane”.

Se le cose ora vanno meglio, si ritorna però a parlare della frase pronunciata da Amedeo Gorio, che aveva definito la figlia 'bipolare', durante un'intervista che ha mandato su tutte le furie Maria Teresa Ruta. “ Non ho ancora capito bene cosa volesse dirmi mio padre - dice Guenda - i o ci sto riflettendo molto e mi chiedo se lo sia ”. "Hai due lati del carattere - spiega Amedeo - a volte sei dolcissima con una grande sensibilità a volte ti arrabbi e come hai dimostrato nella Casa mostri di essere molto forte nel prendere le decisioni". Anche il fratello Gian Amedeo, risponde al padre dicendo che: “ Guenda è sempre stata così e ci è sempre piaciuta così ”.

Il rapporto di Guenda con gli uomini

“ Io vorrei che fosse felice e ‘sfidanzata’ in questo momento ” racconta Amedeo Goria riferendosi agli uomini della vita di sua figlia. In studio è presente anche Christian Leone, che in un’intervista ha raccontato di averlo frequentato nello stesso momento in cui era insieme a Telemaco l’uomo che Guenda frequentava prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La cosa non viene presa bene da Guenda che si chiede perchè questo ragazzo, con cui ammette di aver avuto un breve flirt, si sia comunque palesato in questo momento di notorietà che sta vivendo.

“ L’ho fatto - racconta Christian - per tutelare Telemaco che è un mio amico e io ci tengo molto perché quando tu litigavi con lui poi venivi alle tre di notte a bussarmi alla porta ”. La cosa fa infuriare Guenda che non sopporta questa intrusione nella sua vita, ma soprattutto nella sua storia. Ma non è l’unica, anche gli altri opinionisti pensano che questa sua difesa sia in realtà un modo solo per mettersi in mostra.

Telemaco e la moglie Olga