"Fate pena, siete delle bestie". Facchinetti contro gli influencer scrocconi

" Siete delle bestie, fate pena! ". Lo sfogo di Francesco Facchinetti contro gli influencer "scrocconi" è stato lanciato sui social. Al di là dell'apparente cortocircuito legato al mezzo utilizzato (lo stesso che alimenta poi l'opportunismo e la popolarità di alcuni perfetti sconosciuti), il messaggio è arrivato con chiarezza. Forse anche per i toni accorati utilizzati dall'imprenditore in un video postato su TikTok. Partendo dalla notizia di un noto chef messicano che si è rifiutato di offrire la cena a un'influencer, il figlio di Roby Facchinetti si è scagliato contro chi - anche in Italia - arroga analoghe pretese di gratuità a motivo della propria fama (reale o presunta) sui social.

" Uno chef molto famoso messicano si è rifiutato di offrire la cena a un’influencer che aveva chiesto appunto la cena offerta in cambio di stories. Hafatto bene! Questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta! Spendete questi soldi che guadagnate! ", si è sfogato Facchinetti, sostenendo di non aver mai chiesto nulla gratuitamente e di aver invece pagato sempre. " Se vado in un ristorante e mi offrono, lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. E se vado in qualsiasi posto lascio quasi sempre la mancia. Chiedete a tutte le persone che mi conoscono ", ha aggiunto l'imprenditore.

E ancora, avanti con l'intemerata. " Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono cose gratis a casa, le rispedisco indietro. Io mi sento che devo pagare! Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica, morale, pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose, fai schifo. Fai pena! ", è sbottato Facchinetti, con tono indignato. In preda all'arrabbiatura, il manager se l'è presa poi con quelle influencer " che fanno le stories e dicono: 'oddio voglio andare a Porto Rotondo, voglio andare a Porto Cervo, c'è qualche posto che mi vuole ospitare?' E scrivono in dm ai ristoranti, agli hotel ". Così è partita l'ulteriore condanna: " Questa è follia! Siete delle bestie. Se guadagnate, spendete, perché accumulare i soldi alla fine ve lo posso assicurare, porta sfiga! ".

Tanti e di diverso tenore i commenti all'arringa anti-scrocconi dell'imprenditore. Alcuni hanno condiviso pienamente il suo sfogo, altri hanno criticato i toni un po' retorici utilizzati. Qualcuno, infine, ha ricordato che lo stesso Facchinette è manager di un'agenzia che segue artisti popolari anche sui social e influencer. Quindi persone costantemente esposte al rischio di ricadere in quegli atteggiamenti da lui denunciati nel video.