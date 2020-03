Federica Pellegrini nuota in camera da letto

Federica Pellegrini rallegra gli animi dei suoi follower pubblicando un video davvero divertente: nelle immagini la si può vedere mentre nuota letteralmente nel letto di casa. Nessuna anomalia, ma un modo per esorcizzare la paura cercando di dimezzare le distanze che separano gli atleti dalle Olimpiadi di Tokyo, eveto che purtroppo è stato posticipato di un anno e avrà luogo nel 2021.

Nella clip pubblicata su Instagram, l'atleta viene ripresa mentre sta riposando sul letto di casa, ma una voce fuori campo la esorta ad alzarsi velocemente perché è tempo di prepararsi: le Olimpiadi sono alle porte. Federica si catapulta letteralmente fuori dal letto e, mentre toglie la felpa, rivela la presenza del costume intero, degli occhialini e della cuffia. Dopo un rapidissimo riscaldamento a bordo letto, l'atleta rotea le braccia più volte e si prepara al tuffo, appoggiando letteralmente i piedi sulla parte finale dello stesso. La giovane assume la classica posizione di partenza e, appena le danno il via, si lancia sul materasso che affronta con una serie di vigorose bracciate.

La situazione è davvero surreale ma molto divertente: Pellegrini misura la gara con concentrazione affrontando il percorso con svariate virate e relative capriole. Bracciata dopo bracciata raggiunge finalmente il traguardo, per poi sorridere all'obiettivo sollevando il pollice, in segno positivo. Un siparietto davvero divertente che spezza per un attimo l'angoscia prodotta dal coronavirus.

Federica ha deciso di prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver annunciato in passato il ritiro dall'attività agonistica, un ripensamento accolto con gioia dai suoi tantissimi fan. L'atleta ha anche anticipato che potrebbe proseguire nel suo percorso anche dopo l'evento, ma su questa ipotesi preferisce non sbilanciarsi ulteriormente. Per il momento l'attenzione è focalizzata sulla quarantena imposta dal coronavirus, una presenza che sta destabilizzando l'esistenza dell'intera umanità, sia dal punto di vista personale che economico.

Le Olimpiadi previste per questo 2020 slitteranno al 2021: è di poco fa la notizia che il primo ministro Shinzo Abe e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach hanno deciso di spostare l'evento, di comune accordo con il governatore di Tokyo Yuriko Koike, il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori e il ministro giapponese dei Giochi Olimpici Seiko Hashimoto. Le Olimpiadi hanno subito uno slittamento anche in passato, ma in occasioni di soli due eventi dramatici: a causa della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?