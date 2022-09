Fedez, Michielin e Ambra per un "X Factor" tutto nuovo

Et voilà!, il cast si presenta uno dopo l'altra per lanciare la nuova edizione di X Factor, la sedicesima, quella che ha il mandato più importante: rifondare il talent show. Conduttrice: Francesca Michielin che ha «i brividini» visto che proprio dieci anni fa ha iniziato la carriera vincendo X Factor e adesso debutta nel ruolo di conduttrice (una vera scommessa). Toccherà a lei dare il ritmo ai giurati dietro al tavolo in questa nuova gara che, dopo le «Audition» in onda da domani su Sky e in streaming su Now (dal 21 anche in chiaro su Tv8) arriverà dal 27 ottobre alle fasi finali dei Live Show dal Teatro Repower di Assago.

E i giurati sono la fotografia del nuovo X Factor condannato sempre a sorprendere, a intercettare le nuove tendenze, a conquistare il consenso della gente che piace. Torna Fedez, che ieri ha ammesso di aver lasciato il talent quattro anni fa in modo «traumatico» (lo avranno cacciato?) ma adesso riassume con lucidità che «X Factor per me è stata una nave scuola, aspettavo da un po' il momento di ritornare e, adesso che sono qui, ho cambiato la mia attitudine». In che senso? «Prima ero uno stakanovista, studiavo tutto, avevo anche degli autori, mi preparavo con attenzione. Adesso mi godrò questo momento senza pensarci tanto». Insomma, libertà. Con un obiettivo preciso, molto manageriale: «Vorremmo diventare il miglior acceleratore di risultati per tutti i concorrenti, anche quelli esclusi». E i social? «In passato mia moglie ha fatto svariati appelli che hanno portato puntualmente sfiga e quindi le chiederò di non farli». Chiarissimo.

E appare Ambra, l'unica vera novità perché ultimamente in tv si è vista poco «ma solo perché non trovavo nulla di interessante». Per partecipare a X Factor ha fatto un provino «come faccio sempre, ma forse ci ho messo più impegno proprio perché volevo conquistarmi questo posto». Per festeggiare il suo arrivo, mesi fa la macchina social ha diffuso l'indiscrezione su di un suo litigio con Fedez che però precisa subito: «Non ci eravamo manco visti ma ci avevano già fatto litigare». Ambra sarà l'x factor di X Factor portando in dote una visione dello spettacolo a 360 gradi visto che ha fatto musica, teatro, cinema e ovviamente tv in tanti modi diversi: «Non sono una donna, ma un condominio con tutte le sue voci». Poi ci sono Dargen D'Amico e Rkomi, musicisti con poca attitudine tv ma gigantesco seguito. Uno, Dargen, è il candidato a diventare la sorpresa perché si gioca la propria carta migliore, l'ironia nonsense. D'altronde ha reso perfettamente l'idea già presentandosi alla conferenza stampa a bordo di ciabatte multicolor: sarà lui la variabile impazzita di X Factor e magari si toglierà finalmente gli inseparabili occhiali. «Quando ho firmato il contratto, pensavo che ci fossero ancora i giudici dell'altra edizione. Ma ho accettato. Quale occasione migliore per dare il peggio di me?». Risate. Lui è stato per anni nella «riserva d'oro» della nostra musica: talentuoso, creativo ma defilato. Dopo il successo a Sanremo con Dove si balla, questa è l'occasione giusta per rivelare, puntata dopo puntata, la sua stramba visione della vita e il suo gigantesco amore per la musica. Infine c'è Rkomi che ha conquistato tutti (pubblico e classifiche) con il disco Taxi driver e ora debutta in una veste nuova. È lui l'incognita.

Di sicuro invece ci sono i tanti riflessi di questo show che non sono soltanto legati allo share tv. Come si dice in conferenza stampa, conta anche la cosiddetta «talkability» ossia la capacità dello spettacolo di diventare argomento di discussione sui social, sul web e anche sugli altri media. Tanto più che oggi la «fruizione» degli eventi tv è molto frammentata, spezzettata, diluita nel tempo.

Una realtà totalmente imprevedibile sedici edizioni fa, quando X Factor ha debuttato su Raidue e aveva come unico metro di paragone il dato Auditel. Oggi tutto è cambiato.

Ma rimane (deve rimanere) un obiettivo inalienabile: la scoperta di nuovi talenti che resistano nel tempo. Talvolta a X Factor è accaduto (da Giusy Ferreri a Mengoni ai Maneskin). Talvolta no. A parte il gradimento tv, la scommessa questa volta è di trovare un nuovo talento che resista alle prime folate del successo.