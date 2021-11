"Fedez offende la fascia tricolore": esplode la bufera

Fedez continua a generare polemica. Le (poche) canzoni che produce sembra siano sempre orientate a far discutere per i loro contenuti, più o meno apprezzabili, piuttosto che per la loro gradevolezza all'ascolto. Stavolta a finire nell'occhio del ciclone è stato il video del singolo "Morire morire", il primo estratto dall'album Disumano. In particolare, a essere criticata è una precisa scena del videoclip, in cui un uomo con la fascia tricolore, che dovrebbe rappresentare un funzionario pubblico e, di norma, un sindaco, urina addosso al rapper, sdraiato per terra. Una scena dalla forte connotazione simbolica, di spregio da parte dell'istituzione.

Ad alzare per primi la voce contro il cantante sono stati due sindaci veneti, quello di Treviso e quello di Paese. " Fare il sindaco è ascoltare, mettersi a disposizione di una comunità dal comune di 30 abitanti alla metropoli da 3 milioni. È tendere la mano, cercare una soluzione anche dove sembra improbabile se non impossibile. Fare il sindaco è dare risposte quando altre istituzioni non le danno, è asciugare le lacrime e talvolta esserci... In lacrime ", ha dichiarato Mario Conte, primo cittadino del capoluogo trevigiano. Il sidaco, poi, ha proseguito: " Fare il sindaco è aiutare i propri concittadini durante la tempesta, aprire le porte del Municipio e dell'Ufficio. Essere presenti. Fare il sindaco è, talvolta, non dormire di notte e avere neanche il tempo di farla, la pipì. Capisco la volontà di colpire, di far parlare sempre e comunque, di sfidare gli algoritmi. Capisco anche che l'arte di Fedez è la provocazione. Ma lasciamo perdere i sindaci. Loro, con le bagarre canore e politico-musicali, non ci vogliono avere nulla a che fare ".

Quella fascia tricolore, indossata in un passaggio così forte e offensivo del video musicale, ha fatto saltare sulla sedia anche Katia Uberti, sindaco di Paese: " Caro Fedez, noi sindaci rappresentiamo i cittadini delle nostre comunità a prescindere dalla parte politica con la quale ci siamo candidati, rappresentiamo le istituzioni di questo Paese che sono espressione di libertà e democrazia. Indossiamo la fascia tricolore con orgoglio, con rispetto, con responsabilità ". Quindi, anche questo primo cittadino affonda il colpo sul cantante: " Tu che fai? Offendi tutte quelle persone che si dedicano al servizio delle piccole o delle grandi comunità! Ma quello che è ancor più grave è che ormai ci si senta legittimati a calpestare ogni cosa, mi chiedo che tipo di messaggio stiamo consegnando alle future generazioni ".