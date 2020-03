La Ferragni contro il Coronavirus, ma gli haters: "Banalità per un like"

La paura del contagio da Coronavirus si è ormai diffusa anche tra i vip. Sono tante infatti le celebrità che hanno postato le loro foto con tanto di mascherina, da Giulia De Lellis fino a Elisabetta Canalis, passando per Taylor Mega e Heather Parisi. Inoltre, i più ricchi si sono già organizzati per salire a bordo di jet privati e dirigersi in luoghi isolati dove poter stare al sicuro insieme ai propri affetti.

Così, con il peggioramento della situazione in Italia, sono molte le celebrità nostrane che hanno provato a ridurre l’allarmismo. Tra queste anche Chiara Ferragni, una delle fashion blogger e influencer più seguite al mondo, soprattutto fuori dall’Italia.

Tramite Instagram, infatti, ha lanciato un messaggio per la prevenzione contro il Coronavirus ai suoi quasi 20 milioni di followers: "Ciao ragazzi, mi riallaccio un attimo alla storia che ho appena pubblicato per soffermarmi un attimo e riflettere insieme a voi. Questa è una situazione veramente orrenda, tutto quello che sta succedendo nel mondo e adesso anche in Italia. Non c'è mai successo di vivere una situazione simile con questo terrore nell'aria, in cui vengono chiuse le scuole e in cui ci vien detto che il contatto umano è sconsigliato. Mai non è mai successo… Tuttavia, penso che anche se la malattia può non farci tanta paura, il fatto che può passare da un individuo all'altro così velocemente deve farci pensare. Non facciamo cose stupide in questo periodo, sacrifichiamoci un attimo, anch'io ho dovuto cancellare un sacco di lavori, come d’altronde tutti quanti. Siamo tutti quanti in questo periodo, un periodo di cambiamento, anche se di merda. Però la cosa che ci deve far rincuorare e agire in un certo modo è che questo periodo è un periodo limitato. Se quindi noi ci atteniamo alle precauzioni che ci sono state date – come lavarsi spesso le mani, limitare i contatti umani, evitare gli assembramenti, ecc. – questa epidemia avrà una vita molto più breve e non ci saranno tutte le complicazioni che potrebbero derivarne" . Infine, Chiara ha aggiunto: "Fatelo per voi stessi, fatelo per poter tornare tutti alla normalità il prima possibile. Niente panico, noi italiani siamo uniti e ci risolleveremo da tutto questo al 100%, ma è importante che usiamo il cervello" .

In breve tempo, il video ha fatto il giro del web. Tuttavia, fra i tanti messaggi di plauso da parte dei fan, è spuntato anche qualche hater: "Banalità e ovvietà per prendere un like, che tristezza... " .

La risposta di Chiara Ferragni non si è fatta attendere: "Ho quasi 19 milioni di follower e sento il dovere di aiutare il mio paese in questo momento. I like li faccio con le foto che posto quotidianamente, non ho bisogno di un'epidemia, anzi avrei evitato molto volentieri questa situazione" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?