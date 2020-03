Il fidanzato la lascia perché grassa. Lei perde 50 chili e diventa Miss Gran Bretagna

Una storia quella che vi raccontiamo di quelle a lieto fine, che sono un toccasana per tutti i “brutti anatroccoli” che si trasformano poi in splendidi cigni. È quella dell’inglese Jennifer Atkin che ha interessato tutto il mondo arrivando persino ad essere raccontata dal prestigioso New York Post.

Nel 2015 Jen Atkin doveva sposarsi. Aveva preparato tutto: vestito, luna di miele, inviti e bomboniere, ma ad un passo dal sì il fidanzato ci ripensa e la lascia. Il motivo? Jen era in sovrappeso ed era arrivata a pesare 108 chili. Colpa di una vita sregolata che faceva proprio insieme a quello che doveva diventare suo marito. “ Passavamo i week end a casa ad ordinare cibo da asporto. Mangiavamo qualsiasi cosa e rimanevamo in casa a vedere i film - ha raccontato la ragazza - s enza rendermi conto che il mio peso aumentava ”.

Così quando il fidanzato la lascia, Jen cade nella più cupa depressione: " Quando mi ha lasciato ho pensato che la mia vita fosse finita, ho pianto per intere settimane e utilizzato il cibo come un anti-depressivo ”. Cosa questa che certo non l’ha aiutata molto facendola aumentare ancora di più, fino al punto di farle dire basta.

Buttati nella spazzatura tutti i cibi grassi che usava come consolatori, Jen ha deciso di iscriversi in palestra e piano piano ha cominciato a mangiare in maniera sana. Giorno dopo giorno, conformata dai risultati, ha perseguito fino a perdere la bellezza di 50 chili e a vincere il titolo di “Miss Gran Bretagna 2020”. “ Se qualcuno cinque anni fa mi avesse detto che la mia vita sarebbe cambiata così radicalmente non ci avrei creduto ”, ha commentato dopo la sua elezione.