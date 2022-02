La Hunziker: "La fine con Trussardi? Come un lutto"

Una separazione dolorosa. Una fine pesante come " un lutto ", vissuta però anche come un nuovo inizio. Michelle Hunziker ha scelto lo studio di Verissimo per parlare, per la prima volta in pubblico, del suo addio al marito Tomaso Trussardi. I due avevano comunicato la loro rottura sentimentale il mese scorso con una nota stampa stringata ma esaustiva. " Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita ", si leggeva nel dispaccio. La showgirl svizzera, poi, aveva evitato di entrare nei dettagli delle proprie vicissitudini private, almeno sino a oggi.

Ospite del programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, nella puntata in onda domenica 13 febbraio, Michelle si è confidata sull'argomento. " Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio ", ha affermato la Hunziker, precisando però di custodire ancora le cose buone di quella lunga relazione coniugale. " Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre ", ha detto la showgirl, che recentemente si era mostrata al pubblico con un nuovo taglio di capelli. Una scelta non solo d’immagine, ma anche dettata da un desiderio di cambiamento più profondo. Al di là dell'estetica.

" Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch'io, ad un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me ", ha affermato Michelle a Verissimo. A Silvia Toffanin, che le chiedeva se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l'avesse aiutata ad affrontare in maniera diversa questa separazione, la conduttrice elvetica ha confidato: " Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza ".

Ora Michelle assicura dunque di essere più corazzata, anche alla luce di un passato in cui ai grandi successi professionali si erano alternati alcuni momenti difficili nel privato. " Non riesco ad essere arrabbiata neanche con le persone che hanno segnato il periodo in cui ero prigioniera della setta perché alla fine mi hanno dato tanto di quella che sono oggi. Ora manipolarmi è impossibile ", ha dichiarato la Hunziker.