"Dopo 10 anni ci separiamo": la Hunziker e Trussardi si dicono addio

È finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia ha annunciato all'Ansa la sua separazione con un comunicato congiunto. Da tempo si rincorrevano voci circa una crisi di coppia. La distanza social tra i due, le vacanze separati e tanti altri dettagli che avevano alimentato le voci di una rottura, sempre smentita dai diretti interessati. Nelle scorse ore le voci si erano fatte più insistenti e così, per non essere travolti dal gossip e dalle illazioni, i due hanno deciso di diramare un comunicato stampa.

" Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso ", scrivono i due.

Il matrimonio da favola, durato 8 anni, uno di quelli che ha maggiormente fatto sognare gli italiani negli ultimi anni, è naufragato nel massimo riserbo dei due diretti interessati. Erano tanti gli indizi che lasciavano presagire che qualcosa non stesse funzionando tra i due, e anche le parole di Michelle Hunziker nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi avevano fatto sospettare qualcosa ai lettori più attenti.

Da questo autunno, per altro, Michelle Hunziker ha deciso di cambiare radicalmente look, tagliando la lunga chioma bionda. Il taglio dei capelli corrisponde sempre a un grande cambiamento di vita e, vista l'evoluzione, nemmeno la showirl svizzera ha fatto eccezione. Intervistata dal settimanale Chi, proprio in merito a questo cambiamento, la Hunziker ha dichiarato: " È come se mi fossi alleggerita. Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le mie amiche, con Auri, e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo ma semplicemente dando più spazio a me stessa, ecco, il taglio ne è stato un po' il simbolo ".

Pare che da qualche tempo Michelle Hunziker si sia trasferita a Milano, lasciando Bergamo dove era andata a vivere quando si è unita in matrimonio con Tomaso Trussardi nel 2014. La coppia ha due figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6 anni. La showgirl svizzera ha anche un'altra figlia, Aurora, che oggi ha 25 anni ed è frutto del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti.