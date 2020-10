"Ti ho baciata e mi hai anche toccato..." È scontro tra Franceska Pepe e Sgarbi

Perché Franceska Pepe è entrata al Grande Fratello Vip? Tra tutti i partecipanti, più o meno noti, di questa edizione lei è senz'altro la meno conosciuta. È una modella e nel suo carnet di lavori ce ne sono anche di abbastanza importanti. È arrivata seconda a un concorso di bellezza ma, soprattutto, è stata fidanzata di Vittorio Sgarbi. O almeno questo è quello che si è letto nella sua scheda di partecipazione al programma e che ha dichiarato lei nella Casa, salvo poi smentire tutto a Live - Non è la d'Urso durante un confronto diretto con il critico d'arte.

La storia raccontata da Franceska Pepe ai coinquilini è ormai nota: " Eravamo a Sanremo ad una mostra. A quel punto una giornalista gli ha chiesto: 'Che bella, ma è la tua fidanzata?' Sgarbi ha risposto: 'Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata' ". Un flirt che, come ha raccontato la Pepe, è durato ben 7 ore. Questa versione è stata in parte sostenuta da Vittorio Sgarbi nelle settimane precedenti, sempre nel programma di Barbara d'Urso: " Andai ad inaugurare una mostra a Sanremo e devo dire che nono ho mai avuto un amore così immediato. Mi si presentò una donna molto bella e fu talmente libera nell'amarmi. A un certo punto mi nascosi dietro a un quadro con lei, poi ci fu un fidanzamento successivo che finì verso le 6 del mattino. [...] Un colpo di fulmine non legato alla mia notorietà. Lei poi mi chiese di far rimuovere quell’articolo che parlava di noi, ma alla fine le è servito per entrare al Grande Fratello ".

Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, durante il confronto diretto, i racconti sono stati entrambi diversi e Franceska Pepe ha smentito se stessa e Vittorio Sgarbi: " Non credo si possa dire che abbiamo avuto una storia. A Sanremo ci sono degli eventi e lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso dei suoi eventi. Non ho neanche mai baciato Vittorio Sgarbi, quindi vorrei sapere da lui cosa sarebbe successo ". La replica del critico d'arte non si è certo fatta attendere, ribadendo quanto raccontato durante la puntata precedente. Ma l'ex concorrente del Grande Fratello non ci sta più a raccontare questo aneddoto, ormai per lei il reality è finito, e ha negato fortemente la versione fornita da Vittorio Sgarbi, che a quel punto si è inalberato. " Sei stata con me in un bagno per un quarto d'ora, abbiamo un testimone. Perché vuoi litigare con me? Sei stata insieme a me 7 ore. Non puoi negare di essere stata dietro una porta con me e quello che è accaduto lo sappiamo solo io e te e non mi interessa che sia quello che tu vuoi o che non vuoi ", ha sbottato il critico d'arte.