Sgarbi smaschera Franceska Pepe: "Ecco cosa è successo dietro al quadro"

Si è presentata al Grande Fratello Vip sbandierando la sua storia d’amore con Vittorio Sgarbi. Franceska Pepe, una delle concorrenti più criticate dell’ultima edizione del reality, aveva raccontato. “ E’ stato molto importante nella mia vita ”, rivelando poi all’interno della Casa che questo rapporto “fondamentale” in realtà era durato soltanto sette ore. A Live non è la d’Urso è presente Vittorio Sgarbi che sorridendo racconta la verità su questa relazione.

Franceska aveva detto inoltre agli inquilini che questa “avventura” era stata organizzata a tavolino e raccontata ad una giornalista durante il Festival di Sanremo in cui lei lavorava come valletta. Ma Sgarbi non la ricorda proprio come così. “ Non c’è stato nulla di organizzato a tavolino io andai ad inaugurare una mostra a Sanremo e mentre ero lì si avvicinò questa ragazza molto bella e straordinariamente libera ”. " In che senso libera? ", gli viene chiesto. “ Non voglio certo raccontare particolari intimi, ma in quell’occasione abbandonai i pittori che c’erano e andai insieme a lei dietro una parete dove c’erano dei quadri e dove abbiamo vissuto dei momenti di intimità ”. (Per la precisione esattamente 18 minuti racconta Sgarbi) Poi lui la invitò a cena dove incontrarono la giornalista che scrisse del loro fidanzamento.