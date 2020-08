L'indiscrezione: "Il principe Harry non ha litigato con la regina"

A qualche giorno dalla pubblicazione di "Finding freedom", la biografia non autorizzata sui duchi di Sussex Harry e Meghan iniziano a fioccare le prime smentite in merito ad alcuni episodi contenuti nel testo in questione. La biografia scritta da Omid Scobie e Carolyn Durrand, da tempo annunciata, attesa e temuta, intende far piena luce sulla cosiddetta Megxit, cioè l'addio di Harry e Meghan alla famiglia reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti.

La prima secca smentita riguarda la supposta conversazione telefonica molto accesa intercorsa tra Harry e la regina Elisabetta II. Causa della presunta discussione sarebbe stato il diniego, della guardarobiera della regina, a lasciare provare la tiara nuziale senza un precedente appuntamento. Quello della tiara indossata dalla Markle in occasione del matrimonio, è uno dei punti piu dibattuti della vicenda. Addirittura la stampa britannica ha coniato il termine "tiaragate" per renderne la gravità.

Stando ai due autori del volume, Harry e Meghan avrebbero avuto una discussione poco cortese con Angela Kelly, guardarobiera della regina, al momento della prova della tiara sull'acconciatura. I futuri sposi, sempre a quanto riportato nella biografia, si sarebbero presentati a Buckingham Palace senza alcun preavviso, creando così non pochi imbarazzi. Pare che un infuriato Harry abbia pronunciato questa frase: "Non so cosa diavolo stia succedendo ma questa donna deve fare questo lavoro per la mia futura moglie". A ciò sarebbe seguita la telefonata con la regina virata su toni accesi.

Tutto falso riporta una fonte vicina al principe Harry: "La regina è probabilmente la persona che Harry rispetta e apprezza di più al mondo. Che ci sia stata una discussione telefonica è falso e ridicolo".

In base alla ricostruzione riportata nel libro, la Kelly si sarebbe trovata a Windsor e sarebbe stata impossibilitata a raggiungere Harry e Meghan a Londra senza il necessario preavviso per la prova del gioiello, facendo così innervosire Harry. I due avrebbero piuttosto dovuto prendere un appuntamento, seguire il protocollo e i parametri di sicurezza come impone la prassi quando si tratta dei gioielli della corona.

La tiara indossata da Meghan è stata la Queen Mary's Diamond Bandeau. I tabloid, invece, hanno sostenuto che la sua prima scelta fosse caduta sulla Greville Emerald Kokoshnik Tiara, indossata invece da Eugenie di York per il suo matrimonio, nell'ottobre dello stesso anno. La duchessa di Sussex ha sempre smentito questa ricostruzione e rivendicato la sua scelta.