Una foto ha mostrato il suo nuovo amore di Ariana Grande?

Gli amanti del gossip sono sempre in cerca di curiosità in merito ai personaggi del mondo dello spettacolo. E il pettegolezzo che riguarda Ariana Grande non è certo passato inosservato. La reginetta della musica pop, molto amata dai giovani, negli ultimi anni si è imposta come un vero e proprio fenomeno di costume. Voce calda ma penetrante, occhi da cerbiatta e fisico minimo ma accattivante. Ariana Grande è la nuova promessa della musica contemporanea, eppure molto spesso, a parlare non sono le su canzoni orecchiabili ma i gossip sulla sua vita privata. Infatti, come è stato riportato da un video pubblicato sul profilo instagram di TMZ, la celebre artista sarebbe stata fotografata in atteggiamenti affettuosi con un uomo del mistero.

Ariana Grande ha forse trovato, finalmente, l’anima gemella? L’autorevole tabloid avrebbe indagato a fondo sulla questione cercando di sciogliere il nodo alla matassa. I fatti risalgono a sabato scorso. Ariana Grande, con un gruppo di amici intorno all’una di notte, si sarebbe recata in un locale di Northridge, nei pressi di Los Angeles. Secondo le informazioni dei testimoni presenti quella sera, la Grande sarebbe entrata in compagnia di un uomo e, successivamente, si sarebbe appartata per scambiarsi calde effusioni. Lei avrebbe bevuto solo acqua tonica, restando sobria, mentre i suoi amici avrebbero bevuto solo qualche drink. Il video che poi ha fatto il giro del web, mette in mostra il bacio che Ariana Grande si sarebbe scambiata con il suo nuovo interesse amoroso, ma nessuno riesce a distinguere il suo volto, tanto è vero che tracciare l’identità è impossibile.

I più attenti però fanno pensare che non si tratta di Mikey Foster ma di una fiamma nuova di zecca, forse persino sconosciuta ai più e lontana dal mondo dello spettacolo. Questo spiegherebbe il motivo per quale nessuno sarebbe stato in grado di scoprire l’identità del giovane. TMZ inoltre rivela che il ragazzo del mistero potrebbe essere anche una persona comune che non appartiene all’entourage della cantante. Di recente si è creduto che Ariana Grande fosse tornata insieme a Mikey Foster, cantante dei Social House, ma invece il gossip è stato prontamente smentito. Non resta che attendere l’evolversi della questione. La Grande avuto un altro grande amore. Pete Davidson è stato il suo compagno per un lungo periodo di tempo, poi la loro storia è finita bruscamente.