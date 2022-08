"Non sono pentito per la foto": Fedez vede solo i problemi che piacciono a lui

Neppure la bacchettata della suocera - che ha definito " pericoloso e azzardato " il video realizzato dai Ferragnez sul punto più alto e rischioso di Ibiza - è servita a fare ragionare Fedez. Nelle scorse ore il filmato spericolato aveva scatenato la polemica sui social network e i follower avevano accusato la coppia di dare un pessimo esempio ai propri fan. Ma soprattutto il popolo del web aveva trovato di cattivo gusto l'esibizionismo di Fedez e Chiara Ferragni viste le recenti morti per foto estreme. Così, quando un utente di Instagram ha chiesto al rapper se si fosse pentito della foto pericolosissima fatta con Chiara a Ibiza, lui ha replicato: " Assolutamente no dato che eravamo con una guida, che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza e quindi non vedo dove stia il problema francamente ". Forse era meglio non rispondere.

Rimane fermo ai box il nuovo progetto televisivo di Stefano De Martino su Rai Due. Il marito di Belen Rodriguez avrebbe dovuto condurre il nuovo gameshow Sing sing sing - tratto dal programma americano That’s My Jam di Jimmy Fallon - ma la direzione di rete ha deciso di rinviare (o forse addirittura cancellare) lo spettacolo a meno di un mese dall'esordio in prima serata. La trasmissione di De Martino sarebbe dovuta cominciare il 26 settembre e andare in onda ogni lunedì sera per scontrarsi contro il Grande fratello vip, ma il format è stato cancellato dai palinsesti. Al suo posto Rai Due ha deciso di riportare in onda Stasera tutto è possibile, riconfermando l'ex ballerino di Amici alla conduzione. Stefano può dormire dunque sonni tranquilli: un posto in Rai al momento è garantito.