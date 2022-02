Mahmood e Blanco "nudi". Ma subito scatta la censura

Blanco e Mahmood hanno conquistato la copertina di Vanity Fair. Peccato che la promozione del nuovo numero della rivista dedicato ai due vincitori del festival di Sanremo sia stata penalizzata dalla censura di Instagram. Nella copertina di Vanity Fair Mahmood e Blanco appaiono nudi con due colombe sulle spalle, ma a poco è valso l'escamotage delle mani sapientemente posizionate davanti a coprire le nudità. L'algoritmo di Instagram non ha ritenuto la foto (scattata dal celebre duo Luigi & Iango) un "nudo artistico" e ha bloccato la pubblicazione dei post promozionali. Gli amministratori non hanno capito la reinterpretazione per immagini della libertà dei due cantanti di spogliarsi dalle etichette e vivere liberi e hanno rimosso il post bannandolo dal web. Poco male. Il contenuto è ricomparso con un bel banner "censored" a coprire le fantomatiche nudità.

Nello studio di Uomini e Donne si è consumato l'ennesimo violento scontro. Secondo l'indiscrezione lanciata da Il vicolo delle news, nell'ultima registrazione del programma Armando e Diego sarebbero arrivati quasi alle mani. " Si sono alzati in piedi, muso a muso, poi Luca ed uno della redazione sono intervenuti per allontanarli. Erano veramente furiosi, specialmente Diego ", riporta il portale di gossip, anticipando che la scena - con ogni probabilità - verrà tagliata e non andrà in onda. Il sito però l'ha raccontata nei minimi dettagli (giusto per non perderci niente) e pare che la rissa sia scaturita da un video saluto che Diego avrebbe girato per un signore, che si è detto amico di Incarnato. Un gesto educato (nonostante i dissapori tra Armano e Diego) che però è finito al centro delle critiche del cavaliere partenopeo, che avrebbe attaccato Diego definendolo incoerente. E la rissa si è scatenata. Le riprese ci sono (confermano) ma i telespettatori non le vedranno. E meno male.