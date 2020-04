La prima foto pubblica di Meghan Markle a Los Angeles? Costerà 100mila dollari

Il coronavirus ha messo in pausa anche la vita di Meghan Markle e del Principe Harry. La pandemia, infatti, ha impedito ai due ex duchi di Sussex di cominciare a ragionare sul primo passo dopo la Megxit. Purtroppo l’emergenza c’è e, fino a quando non si imparerà a convivere con il virus, nessuno sarà al sicuro. E intanto che Meghan e tutta la sua famiglia è in quarantena, alle loro spalle ci sono fotografi e tabloid che sperano quanto prima di tornare a lavoro con l’intenzione di paparazzare la Markle nella sua quotidianità fuori dal regime di corte. Da quando sono fuggiti da Londra, per spostarsi prima in Canada e volare poi a Los Angeles, in molti sono curiosi di sapere quale sarà la prima mossa di Meghan e, soprattutto, dove sarà avvistata la moglie di Harry nella sua prima uscita pubblica.

Secondo il fotografo Mark Karloff, potrebbe arrivare a costare più di 100 mila dollari la prima foto di Meghan Markle in pubblico dopo la fine della pandemia. Si afferma infatti che c’è grande fermento e curiosità sul primo step di Meghan da cittadina comune. E proprio per questo motivo il compenso di una foto nitida della ex duchessa nella sua prima uscita a Los Angeles potrebbe lievitare considerevolmente. Solo celebrità come diCaprio e Beyoncè "valgono”"così tanto. Questo fa capire la gittata dell’immagine pubblica di Meghan.

"Da tempo siamo a caccia della coppia reale – afferma Karloff-. Quando potranno uscire di casa per loro sarà impossibile sfuggire al flash dei fotografi. Per i primi mesi saranno asserragliati quasi tutti i giorni". Dal 26 marzo, almeno come riportano i settimanali, Meghan avrebbe già effettuato il trasloco in America. Per ora non avrebbero una casa tutta loro, sarebbero ospiti di John Barnett Hess, magnate dell’industria del petrolio e dell’industria chimica. Ma le indiscrezioni riveleranno che gli ex duchi sono a caccia di una casa tutta loro, forse nei pressi di Malibù, dimora di ville delle star del calibro di Julia Roberts e Chris Martin. Il fotografo però, proprio su questa scelta di vivere in quel piccolo angolo di paradiso, afferma che ci saranno diversi problemi per Meghan e i suoi vicini da 5 stelle. "Potrebbero trovare diverse difficoltà. Lì si vive in pace e serenità. Chi vorrebbe avere Meghan ed Harry come vicini di casa? Loro non lo sanno, ma gli ex duchi sono due calamite per i paparazzi". Non resta che attendere i risvolti e le prime foto da Los Angeles.